Natečaj Planica 7: najbolj je navdušil Zlati (po)let 14-letne Zale

Za obisk slovenskega športnega praznika, ki bo dolino pod Poncami prevetril zadnji konec tedna v marcu (27.–30. marec), so se otroci in mladostniki lahko letos že tretjič zapored potegovali s sodelovanjem na natečaju Ustvari pokal za Planico 7. O desetih mojstrovinah, katerih avtorji bodo finale svetovnega pokala v smučarskih skokih obiskali v družbi celega svojega razreda, so odločili glasovi širše javnosti, zmagovalno idejo, po kateri bo ustvarjen pravi pokal, pa je izbrala strokovna komisija. Najbolje so ocenili risbo Zlati (po)let 14-letne Zale Ban, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.

Zmagovalna ideja

Kaj je prepričalo komisijo?

Bogato okrašen podstavek s podobami planik, vzpenjajoča se zavita skakalnica in (po)let čaplje so ključni elementi risbe, ki jo je na ustvarjalni natečaj Skupine Triglav oddala devetošolka iz Šentvida nad Ljubljano. Njihova povezanost z neokrnjeno naravo doline pod Poncami je bila razlog, ki je prepričal komisijo, da bo prav po tej risbi ustvarjen pravi pokal za zmagovalca Planice 7.

"Še pred pripravo risbe sem raziskala, kateri simboli so povezani s Planico. Pregledala sem fotografije, logotipe in črpala iz spomina, saj sem skoke v Planici že obiskala," je o tem, kako je risba nastala, povedala njena avtorica Zala Ban in poudarila: "Opazila sem, da veliko ljudi skoke povezuje z orlom. Jaz pa sem želela v svoji risbi pokazati nekaj drugega, nekaj, kar bo izstopalo." Zato njeno risbo krasi čaplja, ki je že vrsto let simbol smučarskih skokov v Planici.

Zala Ban med ustvarjanjem

Na natečaj prispelo več kot 800 risb

Čeprav je zmagovalna risba edinstvena, izbira najboljšega ustvarjalnega dela ni bila lahka naloga, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije. "Letos so bili otroci znova zelo inovativni. Člani komisije smo morali pregledati več kot 800 risb. Ob tem se zahvaljujem mladim avtorjem, saj so s svojimi mojstrovinami poskrbeli, da smo se ob izboru večkrat nasmejali nadobudnim idejam," je povedal Cene Prevc, član komisije izbora Ustvari pokal za Planico 7.

Na podlagi risbe, ki jo je izbrala komisija, bo ob pomoči Jerneja Verbuca iz lesa pripravljen tudi pravi pokal za skakalca, ki bo v Planici v sedmih uradnih serijah osvojil najvišje število točk. Zadnji dan svetovnega pokala v smučarskih skokih pa bo zmagovalcu Planice 7 pokal predala prav avtorica zmagovalne risbe Zala Ban.