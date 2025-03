Cene Prevc o pereči temi z dresi: Regulacija bi se lahko uredila na boljši način

Pred slabima dvema tednoma je ogromno prahu dvignil norveški skakalni tabor, ki so ga na domači tekmi svetovnega prvenstva ujeli pri manipulaciji z dresi. Sledili so suspenzi nekaterih vpletenih deležnikov, tudi skakalcev, umiki sponzorjev, preiskava FIS ...

S priznanji o zavestnem goljufanju se oglašajo tudi nekdanji skakalci, ki želijo opozoriti, da je na potezi FIS, ki bi po njihovem mnenju morala preoblikovati sistem pravil, predvsem pa biti pri regulaciji doslednejša.

"Cona, ali si v pravilih ali ne, postane zelo široka"

"Namesto da bi merili obseg telesa, bi lahko začeli z merjenjem volumna teles." Foto: www.alesfevzer.com In kaj o tematiki, ki v zadnjih tednih znova spet vse bolj buri duhove, meni nekdanji skakalec Cene Prevc? "Začel bi s tem, da sam pri tem nikoli nisem bil odločevalec, a v debatah, tudi z odgovornimi pri FIS v svetovnem pokalu, sem večkrat poudaril, da bi lahko samo merjenje, regulacijo uredili drugače, na boljši način. Namesto da bi merili obseg telesa, bi začeli z merjenjem volumna teles. Z današnjo tehnologijo bi to lahko imeli hitro zagotovljeno, s tem pa bi izločili tisto, kar se mi zdi v osnovi največji vzrok za dogajanje. Pri meritvah je subjektiven dejavnik ogromen. Cona, ali si v pravilih ali ne, zaradi tega postane zelo široka."

Vesel je, da je Domen svetovni prvak postal pred diskvalifikacijo Mariusa Lindvika. Foto: Guliverimage

"Norvežani so to mejo presegli. Prav je, da so pri FIS reagirali. Lahko pa kot nekdanji tekmovalec rečem, da bi se mi zdel moj rezultat razvrednoten, če bi videl, da Marius (Lindvik, op. a.) sedi na klopi in nima niti možnosti, da me premaga. Zato sem toliko bolj vesel za Domna, da je na prvenstvu zmagal, še preden je bil Marius diskvalificiran. Če bi Marius končal pred njim, nato pa bi Domen zmagal po njegovi diskvalifikaciji, mu ta zmaga ne bi pomenila toliko."

"Iskreno, ta siva cona je v zadnjih letih postala ogromna." Foto: Guliverimage

"Upam, da bi se postavile čim objektivnejše meritve"

"Vrhunski šport je prostor, kjer vedno iščeš stvari, ki ti lahko pomagajo, a so še v okviru pravil. Zdaj smo slišali nekatere tuje skakalce, ki so povedali, da so dobesedno našli načine, kako si pomagati s stvarmi, ki se jih sploh ne kontrolira. To je iskanje lukenj. Skakalci, ki so na glas izpostavljali, da so goljufali, so to zdaj naredili predvsem zato, da bi postavili Norvežane v realnejšo luč. Vse nacije se trudijo priti čim bolj do meje. Iskreno, ta siva cona je v zadnjih letih postala ogromna. In to je smešno. Vsakršen koli material ali oprema, ki je izven tega, je po pravilih že tehnološki doping. Tu pa hitro pridemo do besede, zaradi katere si v nekaterih športih lahko kaznovan z daljšo, tudi večletno prepovedjo. Pri skokih pa si diskvalificiran za eno tekmo in se nato vrneš nazaj. Sam menim, da bi morali poenostaviti pravila, da bi vsi bolje vedeli, pri čem smo, in bi se jih še bolj držali," meni Cene in opozarja, da gre za globlji, predvsem pa večletni problem.

Ob tem upa, da bi bile meritve v prihodnosti objektivnejše. "Upam, da bodo stvari zapeljali v pravo smer, da bodo našli kakšne nastavitve in da bi se postavile čim bolj objektivne meritve. Verjamem, da so pri Fis pravi možje, ki to znajo narediti."

