Škandal v smučarskih skokih, ki se je začel z diskvalifikacijo Mariusa Lindvika in Johanna Andreja Forfanga na veliki skakalnici na svetovnem prvenstvu, je od kontroverzne tekme pred slabim tednom le rasel in rasel. Skupaj so začasno suspendirali pet norveških skakalcev in tri člane spremljevalnega osebja, Fis pa zdaj zadevo preiskuje. "Če ne bi bilo posledic, bi imeli pri Fisu v prihodnjih letih težave z novimi kršitvami pravil," je prepričan Avstrijec Stefan Kraft, ki podpira začasno izključitev.

Ali se bo končalo z višjo kaznijo, je trenutno negotovo. Svoje mnenje je razkril tudi Nemec Severin Freund, ki je v sezoni 2014/15 po hudem boju s Petrom Prevcem zmagal v skupnem seštevku svetovnega pokala. Nemec pravi, da je sprememba nujna. "Obstaja težava s sistemom, ki so ga uporabili Norvežani. Zame kot za nekdanjega smučarskega skakalca in zdajšnjega navijača je bilo kar šokantno, kako daleč so šli. To je nekaj, česar ne razumem in česar nisem pričakoval," je za norveški medij NRK dejal Freund.

Severin Freund in Peter Prevc Foto: Guliverimage

"Ne razumem, kako je bilo mogoče, da so mislili, da to ne bo imelo velikih posledic. Nekaj je narobe s celotnim sistemom. Potrebna je jasnejša ureditev glede sankcij in tega, kaj bodo različne diskvalifikacije pomenile za prihodnost," je dodal nekdanji nemški skakalec.

Kot potencialne ukrepe omenja jasne določitve, kako je mogoče kaznovati različne kršitve pravil, z začasnimi izključitvami, globami in kaznimi, kot je, na primer, manjše število dresov. "S tem je kazen višja kot samo z diskvalifikacijo na enem tekmovanju. Mislim, da so trenutna pravila ustvarila možnost, da si rečeš, da boš pokusil tvegati, češ, "imamo svetovno prvenstvo na domačih tleh in bomo tvegali," pravi Freund. "Navsezadnje je treba ustvariti okolje, v katerem si skakalci in ekipe rečejo: 'V redu, morda imamo idejo, vendar nočemo tvegati, ker je na kocki preveč,'" je dodal.

"V zraku je veliko idej. Na srečo nisem jaz tisti, ki se mora odločiti, a mislim, da bo to zanimiva pomlad za Fis, saj je to nekaj, o čemer se morajo pogovoriti in o čemer morajo sprejeti odločitev," je še dejal Freund.

Manuel Fettner Foto: Guliverimage

Fettner potegnil vzporednice z dopingom

Freundov predlog je med drugimi podprl Avstrijec Manuel Fettner. "Zdaj vsi razmišljajo, kako bi lahko naredili kaj boljšega, in morda bi morale biti tudi sankcije drugačne, kot so zdaj. Številni so škandal v norveških smučarskih skokih primerjali z dopingom v opremi. Medtem ko nepravilnosti pri opremi bolj ali manj nimajo večjih posledic, kot je diskvalifikacija, obstajajo veliko strožje omejitve pri uporabi prepovedanih substanc za izboljšanje zmogljivosti. Ves čas moramo opravljati dopinške teste in izpolnjevati obvezne podatke za prijavo, in če vzamemo napačno zdravilo ali nam kdo drug da napačno zdravilo, tudi če nam pri smučarskih skokih nič ne pomaga, dve leti ne bomo smeli skakati. Če pa imamo na primer preveliko obleko, preprosto izpustimo eno tekmovanje. Torej bi moralo obstajati nekaj, da bi se zadevi ujemali," je vzporednico potegnil Fettner.

Vse predloge je sprejel tudi direktor smučarskih skokov pri Fisu Sandro Pertile. "Mislim, da je zdaj čas za zbiranje idej in konceptov. Prejeli smo veliko idej in podpore ljudi, ki želijo izboljšati smučarske skoke," je dejal Pertile in dodal, da bodo imeli že v Planici, pred finalom svetovnega pokala čez slaba dva tedna, prvi sestanek s komisijo za opremo. Novo srečanje je predvideno aprila, nova pravila pa bodo verjetno sprejeli maja.

Preberite še: