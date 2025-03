Nekdanji švicarski smučarski skakalec Andreas Küttel je v pogovoru za Bild priznal, da je tudi sam v preteklosti namerno goljufal. "Dres smo poškropili z lakom za lase, da bi zmanjšali prepustnost zraka," je dejal svetovni prvak iz leta 2009 in opozoril, da so goljufali tudi drugi narodi.

Po razkritem prirejanju dresov norveške reprezentance se je oglasilo več nekdanjih smučarskih skakalcev in priznalo, da so goljufije že lep čas prisotne v skakalnem športu.

Najprej so nepravilnosti priznali Norvežani Daniel Andre Tande, Johan Remen Evensen in Anders Jacobsen, ki pravijo, da želijo s priznanji opozoriti na pomanjkanje kulture v skokih, za kar je po njihovem mnenju kriva tudi Mednarodna smučarska zveza, ki ni dosledno sledila pravilom.

Škropljene z lakom za lase

Zdaj se je oglasil še nekdanji švicarski skakalec Andreas Küttel. "Dres smo poškropili z lakom za lase, da bi zmanjšali prepustnost zraka," je v pogovoru za Bild pojasnil svetovni prvak iz leta 2009. Manj zraka ko vstopi v dres, dlje te nese, je povedal.

Po prvi zmagi v svetovnem pokalu je spoznal, da številni goljufajo. Foto: Guliverimage

Menjave dresov

Küttel, ki je v karieri zbral pet zmag v svetovnem pokalu, pravi, da se je po svoji prvi zmagi v svetovnem pokalu leta 2005 zavedal, da številni skakalci goljufajo. V finalni seriji je namreč postavil rekord skakalnice, po rekordnem skoku pa ga je avstrijski trener vprašal, ali je skočil z istim dresom kot v prvi seriji. "Samo en dres imam," mu je odvrnil.

Kot pravi, je šele takrat spoznal, da nekateri igrajo nepošteno, saj naj bi med serijama zamenjali dres za večjega. "Če ste morali na kontrolno točko po prvi seriji, ste lahko domnevali, da vam po finalnem skoku ne bo treba iti še enkrat," je povedal 45-letnik in dodal, da je menjava ostala skrivnost, ker sta bila dresa enake barve.

Evensen: Upam, da bo spregovorilo še več ljudi

Remen Evensen je ob tem za Nettavisen povedal, da se počuti olajšano, saj je vse več skakalcev pripravljenih deliti svoje zgodbe o goljufanju.

Johan Remen Evensen si želi, da bi o goljufijah spregovorilo čim več ljudi in bi se pri Fis končno zavedali težave ter jo začeli obravnavati. Kot pravi, danes v skokih ne gre več za najboljšega skakalca, pač pa najboljšega krojača. Foto: Guliverimage

"Veseli me, da je spregovoril tudi Küttel. Popolnoma razumem, da tisti, ki so še danes aktivni, in tisti, ki so pred kratkim končali kariero, nočejo uničiti lastnega ugleda. Verjamem, da bo več skakalcev, ki bodo lahko povedali enako zgodbo. Upam, da bodo razkritja prispevala k temu, da se bodo v skokih zgodile spremembe. Nočem uničiti skakalnega športa, želim ga popraviti. V zadnjih letih sem namreč videl, da ne gre več za športnike, pač pa za to, kdo ima najboljšega krojača," je Evensen dejal za norveški medij.

"Moramo se vrniti na točko, ko bo na tekmi v smučarskih skokih zmagal najboljši skakalec. Da bi to dosegli, se mora oglasiti še več ljudi. Fis mora razumeti, da je to težava, ki jo moramo obravnavati," je sklenil nekdanji odlični norveški skakalec.

