Nemirni časi pretresajo norveške smučarske skoke in širši skakalni svet, potem ko so na nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu v javnost prišli skrivni posnetki goljufanja z dresi v norveški ekipi. Kot posledica škandala so sledile diskvalifikacije in zamenjave v vodstvu, pri čemer so Norvežani brez predhodnega posveta iz B-ekipe na mesto začasnega glavnega trenerja A-reprezentance imenovali slovenskega strokovnjak Bineta Norčiča. A slovenski strokovnjak je v ponedeljkovem intervjuju za Sportal jasno zavrnil vodenje ekipe in da kani na turneji RAW Air še naprej bdeti nad svojo B-ekipo. Kljub prihodu na Norveško ob začetku turneje pa se je hitro odločil za povratek domov. V intervjuju za Sportal je razkril razloge za svojo odločitev in osvetlil dogajanje v norveških skokih. "Bilo je noro. Pred dvorano popoln kaos. Tekli smo, odrivali so se," je o novinarski gonji na Norveškem dejal Norčič.

Kako to, da potujete domov, potem ko ste ravno prišli v Oslo, kjer so imeli Norvežani željo, da bi vi po sagi z dresi vodili skakalce A reprezentance v zaključku sezone?

Že zadnjič sem jim dejal, da bom vodil moje fante iz B ekipe. Videti je bilo, da so me nastavili kot Balkanca: "Saj bo splavalo vse skupaj. Rekli so, da bom prevzel, pa sem jim jasno povedal, naj sami uredijo situacijo. Glave ne bom nastavljal za te dogodke. S šefi smo se usedli in sem jim povedal, da želim do konca izpeljati celinski pokal, kot sem ga vodil celotno sezono, ali pa grem.

Moje odpovedi niso želeli sprejeti, a sem jim rekel, naj me pustijo, da dokončam svoje delo. Prav tako sem poudaril, naj razčistijo situacijo in da mora FIS raziskati, kaj se je dogajalo. Videti je, da bo še kakšen dres pod drobnogledom. Ne vem, kaj točno se je z njimi počelo, zato odhajam domov in potem na celinski pokal.

Ne glede na to, da imate svoje skakalce iz B ekipe v nacionalni kvoti na posamični tekmi v Oslu?

Imam jih, ampak situacija je prevelika norišnica. Predlagal sem jim celo, naj se ekipa umakne. V takšnem okolju trenutno delati ni zdravo in ni varno. Ko smo prišli, so nas novinarji dobesedno napadli. Nekateri so se skrivali. Treba bo to predelati in poiskati odgovore. Jaz glave ne bom nastavljal.

Celotno sezono sem bil odmaknjen in zdaj naj kar naenkrat stopim v ospredje in odgovarjam na vsa ta vprašanja? Tega ne potrebujem. Rekel sem jim, naj mi pustijo dokončati delo, ki sem ga opravljal celo sezono. Povsem sem izčrpan. Nisem spal. Dejal sem jim, da v tem trenutku sploh ne morem biti na skakalnici. Novinarji so izjemno agresivni. Kaj takega še nisem doživel.

Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

So vas novinarji dobesedno napadali? Lahko malce rišete?

Bilo je noro. Pred dvorano popoln kaos. Tekli smo, odrivanje je bilo. Ogromno jih je bilo. Rekel sem si, da tega res ne potrebujem. Že tako so me postavili pred dejstvo, da sem zadnji izvedel za svojo domnevno novo funkcijo, zdaj pa naj bi še vse reševal? Ko je prišel ven še članek o dogajanju, se je vse skupaj še dodatno zaostrilo. Zdaj je odstopila še predsednica komiteja, tudi športni direktor razmišlja o odstopu.

Rekel sem jim, da v tem primeru tudi jaz odstopam, a so mi dejali, da to ne pride v poštev. Na koncu so mi vendarle odobrili, da grem domov in normalno dokončam celinski pokal v Lahtiju. Nato pridem pomagati še v Planico, kot je bilo že v načrtu. Če bo sploh še mogoče.

Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Ali je sploh varno za vaše skakalce, da so ob vsem tem dogajanju še na skakalnici?

Seveda ni. Zato sem tudi predlagal, da se ekipa umakne. Vem, da so to domače tekme, ampak za ekipo je situacija izjemno težka. Enako bo v Lahtiju in Planici. Verjamem, da bodo pritiski na skakalce veliki. In nekateri niso nič krivi. Tisti, ki so, pa bodo zagotovo izključeni. Kar je prav.

Ste se kaj pogovarjali z odgovornimi na FIS glede tega, kar se dogaja v skokih?

Bil sem v navezi z njimi. Povedali so mi, da nisem vpleten, ker sem bil premalo vključen. Na svetovnem prvenstvu sem bil bolj naključno – da bi bil vključen v preiskavo, bi moral biti zraven celoten svetovni pokal. Videti je, da bodo pregledali še drese s preteklih tekem. Pogovarjal sem se s Sandrom (Sandro Pertile, op. a.), Horstom (Horst Hüttel, op. a.) in Katholom (Christian Kathol, op. a.). Zagotovili so mi, da nisem del preiskave in da lahko mirno dokončam svoje delo.