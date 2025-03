Pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) so pred današnjimi tekmami skakalcev v Oslu tudi uradno potrdili spremembe glede opreme do konca sezone tako skakalcev kot nordijskih kombinatorcev. Potrdili so, da bodo nadzorniki FIS odslej po tekmah zasegli in pod ključem shranili drese skakalcev in kombinatorcev.

Vsak tekmovalec bo na vseh preostalih tekmah svetovnega pokala to zimo lahko uporabljal zgolj en tekmovalni dres, ki mora biti eden od dresov, ki so jih pri FIS že čipirali med sezono.

Tekmovalci imajo na voljo dodaten dres, vendar ga lahko uporabijo le kot rezervno možnost v primeru nepopravljive poškodbe glavnega.

Še pred današnjim tekmovanjem v Oslu, prvim po svetovnem prvenstvu v Trondheimu, kjer se je zgodila afera s prirejanjem opreme, bo nadzornik FIS preveril prav vsako tekmovalno obleko skakalcev. Pri preverjanju bo prisoten tudi tekmovalec, lastnik testiranega dresa, so še zapisali pri mednarodni zvezi.

Tekmovalci jih bodo prevzeli okoli pol ure pred začetkom skokov

Najpomembneje pa je, da bodo pri Fisu v zadnjem delu sezone vse oddane tekmovalne drese hranili pod ključem. Tekmovalci jih bodo lahko prevzeli približno 30 minut pred začetkom prvih skokov na določen dan. Po zadnjem skoku bo imel tekmovalec na voljo pol ure, da obleko vrne kontrolorju opreme pri FIS.

"Glede na to, kako resen je bil primer v Trondheimu, smo čutili, da moramo nemudoma prilagoditi politiko nadzora obleke za preostanek sezone. To bo zagotovilo učinkovitejši nadzor opreme, saj bodo imeli naši nadzorniki veliko več časa za izvajanje testov," sta v skupni izjavi za javnost povedala oba direktorja tekmovanj, za skoke Sandro Pertile in nordijsko kombinacijo Lasse Ottesen.

"Upamo, da bodo ti ukrepi služili tudi kot dokaz, da pri FIS to zadevo jemljemo resno. Od ekip pričakujemo popolno podporo, da bomo lahko zagotovili tisto, kar je najpomembnejše: pošteno tekmovanje do konca sezone," sta direktorja še povedala v sporočilu za javnost.

Suspendirana peterica

Do konca sezone svetovnega pokala za moške je ostalo še osem tekem – šest posamičnih, ena ekipna in ena supererkipna. Skakalke imajo na koledarju še pet tekem.

Norveška je dominirala na domačem svetovnem prvenstvu v Trondheimu, ki se je končalo prejšnji konec tedna, s 13 zlatimi medaljami, od tega jih je sedem osvojila v smučarskih skokih in nordijski kombinaciji.

Toda zadnje dni SP je zasenčila afera s tekmovalnimi dresi, ko je v javnost prišel na skrivaj posnet videoposnetek, ki je pokazal nezakonito prirejanje dresov norveške ekipe, da bi bili skakalci bolj stabilni v zraku.

Pri FIS so v sredo do konca sezone suspendirali oba norveška skakalca Mariusa Lindvika in Johanna Forfanga skupaj z glavnim trenerjem Magnusom Brevigom, njegovim pomočnikom Thomasom Lobbnom in članom osebja Adrianom Liveltnom. Foto: Guliverimage

Pri FIS so v sredo do konca sezone suspendirali oba norveška skakalca, Mariusa Lindvika in Johanna Forfanga, skupaj z glavnim trenerjem Magnusom Brevigom, njegovim pomočnikom Thomasom Lobbnom in članom osebja Adrianom Liveltnom.

Norveška je goljufanje priznala, krovna norveška zveza je Breviga, Liveltna in Lobbna suspendirala že sama.

Pojavljajo se nadaljnji pozivi, naj Norvežane diskvalificirajo z vseh tekmovanj v skokih in nordijski kombinaciji na SP v Trondheimu, zaradi česar bi lahko izgubili sedem zlatih, štiri srebrne in štiri bronaste medalje.

Danes bo v Oslu ob 14.30 še novinarska konferenca, kjer bodo pri FIS dodatno pojasnili vse primere, ki jih trenutno obravnavajo.