Kar dva Slovenca med najboljšo peterico, 35. zmaga za Kobajašija

Japonski skakalec Rjoju Kobajaši (264,1 točke) je veliki zmagovalec tekme za svetovni pokal smučarskih skakalcev na norveški turneji na Holmenkollnu nad Oslom. To je njegova 35. zmaga v svetovnem pokalu. Najvišje uvrščeni Slovenec je bil Anže Lanišek, ki je z osmega mesta v prvi seriji napredoval na odlično 4. mesto (252). Stopničke je zgrešil za vsega 0,4 točke! Tik za njim se je uvrstil aktualni svetovni prvak Domen Prevc, ki si je peto mesto delil z Nemcem Philippom Raimundom. Timi Zajc je v finalu pridobil devet mest in končal kot 21., Žak Mogel pa je zabeležil drugo najboljšo letošnjo uvrstitev in tretje točke za svetovni pokal to sezono s 23. mestom.