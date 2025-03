Se pri skakalcih že ta teden obetajo drastične spremembe?

Le nekaj dni po nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu, ki se je končalo z razkritjem velike norveške goljufije z dresi, bodo skakalci in skakalke znova tekmovali na Norveškem. Škandal, ki ima velike razsežnosti, ne bo ogrozil izvedbe turneje Raw-Air. Tekme se v Oslu začenjajo že v četrtek, konec tedna pa bodo tekmovali še na letalnici v Vikersundu.

Pregledali bodo vsak dres posebej, hranil pa jih bo Fis. Foto: Guliverimage

A zdi se, da se bo tekmovalo po drugačnih, bolj ostrih pravilih. Mednarodna smučarska zveza (Fis) verjetno s temi ukrepi poskuša čim prej oprati ime smučarskih skokov, saj je dejstvo, da je ta šport po zadnjem škandalu dobil veliko črno piko.

Po pisanju spletne strani NRK, ki je dokument prejela v torek zvečer, naj bi tekmovalke in tekmovalci lahko do konca sezone uporabljali le en dres. Izbirali bodo lahko med dresi, ki so jih to sezono že uporabljali. Na voljo bodo imeli tudi dodaten dres, ampak ga bodo lahko uporabili le, če bo prvotni dres tako močno poškodovan, da ga ne bo mogoče popraviti.

Prevzem dresa 30 minut pred treningom in tekmovanjem

Pred četrtkovo tekmo na Holmenkollnu bo kontrolor opreme preveril vse drese, za katere bo v nadaljevanju sezone skrbel Fis. Tekmovalci jih bodo lahko prevzeli približno 30 minut pred treningom ali tekmovanjem ter jih vrnili 30 minut po skoku. Za zdaj ostaja nejasno, kako bodo te spremembe vplivale na norveško reprezentanco, ki je morala po navodilih Fisa vse drese skakalcev in kombinatorcev dati v pregled.

Mednarodna smučarska zveza še ni potrdila teh sprememb.

Preberite še: