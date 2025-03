Norveška goljufija ne sme postati precedens, Fis mora ukrepati

Pandorina skrinjica se je predzadnji dan nordijskega svetovnega prvenstva v Trondheimu odprla. Vselej pereča tema o smučarskih dresih je dobila novo, šokantno razsežnost. Kar se je zgodilo v norveški reprezentanci, odpira številna vprašanja o etiki, integriteti in pravilih v smučarskih skokih. Ob tem se postavlja vprašanje, ali so obstoječe kazni v tovrstnih primerih dovolj stroge in pravične. Na vrsti je Mednarodna smučarska zveza (Fis), ki ne sme dovoliti, da bi ta primer postal precedens, in se mora zavzeti, da bo ohranila integriteto športa.

Za začetek poglejmo, kaj se je sploh dogajalo na moški posamični tekmi smučarskih skakalcev na večji napravi. Vse je kazalo, da bodo glavni junaki dneva postali zlati Domen Prevc, srebrni Marius Lindvik in bronasti Jan Hörl. A zgodba je na koncu dobila nepričakovan zaplet.

Po daljšem čakanju je prišlo obvestilo, da so Lindvika kot tudi petega Johana Andreja Forfanga diskvalificirali zaradi neustreznih dresov. Diskvalifikacija je bila posledica tega, da njuna dresa nista ustrezala pravilom, predvsem zaradi tega, ker naj bi bili šivi v mednožju preveč neelastični. Po besedah direktorja tekmovanja Mednarodne smučarske zveze (Fis) Sandra Pertileja so v šivih dresov našli drugačen material, zaradi česar so bili ti premalo elastični.

Foto: Reuters

Do protestov je prišlo po tem, ko je v soboto na skrivaj posnet videoposnetek prišel v javnost, na njem pa je videti, kako predstavnik norveške reprezentance, odgovoren za drese, pred očmi glavnega trenerja Magnusa Breviga manipulira z dresi. Poljaki, Avstrijci in Slovenci so kot prvi sprožili protest, pri Fis pa so po koncu tekmovanja podrobneje pregledali drese in ugotovili, da gre za goljufanje - pri pregledih pred zaključkom niso zaznali napak.

Ob vsem tem se postavlja vrsta vprašanj. Ali je bil pri Mariusu Lindviku dres manipuliran tudi na manjši napravi, na kateri je postal svetovni prvak? Ali so se enakih prijemov posluževali tudi na drugih tekmah? Ali bi morale biti kazni v takšnih primerih rigoroznejše? Kaj to pomeni za smučarske skoke? Kaj to pomeni za norveške smučarske skoke?

Zanimivo je, da Lindvik in Johan Andre Forfang naj ne bi vedela, da je bila v ozadju tovrstna manipulacija z dresi. Če pogledamo širše, je ob tem, da je norveški tabor priznal krivdo, jasno, da je šlo za namerno kršitev pravil, zato bodo morali pri Mednarodni smučarski zvezi (Fis) sprejeti dodatne sankcije.

Vendarle je pomembno, da ne bi ta primer postal precedens in spodbudil tudi druge smučarske nacije k podobnim dejanjem, kar bi škodilo ugledu smučarskih skokov, ki so ga na prvenstvu zagotovo deloma izgubili. To si Fis ne sme privoščiti, še posebej pri športu, ki nima široke globalne baze kot mnogi drugi športi.

Ob namerni spremembi dresa za pridobitev prednosti bi morale biti kazni strožje kot zgolj izbris rezultata na dotični tekmi. Diskvalifikacije z dresi sicer niso novost v smučarskih skokih, vendar so v večini primerov kamen spotike drugačne mere dresa, ki so lahko tudi posledica razširjanja materiala.

Glavni trener Magnus Brevik in direktor smučarskih skokov Jan-Erik Aalbu - slednji je bil šokiran nad početjem in ni vedel zanj. Foto: Reuters

V kolesarstvu je denimo uporaba mehanskega dopinga kaznovana z najmanj šestmesečno prepovedjo do dosmrtne prepovedi. Prav tako so prisotne visoke denarne kazni. Tudi v drugih športih so kazni stroge, saj gre za zlorabo opreme z namenom pridobitve nepravične prednosti.

Vendar pa je treba biti previden pri tovrstnem primeru. Odločevalci, ki se bodo poglobili v preiskavo, bodo morali natančno preučiti, za kakšno vrsto zlorabe gre. Ali so se podobne peripetije dogajale tudi v preteklosti? In kako bo ta primer vplival na prihodnost smučarskih skokov?

Norveški skoki so sicer dočakali svetel trenutek med prvenstvom, kar bi morala biti dobra osnova za prihodnje sezone, predvsem v luči privabljanja novih sponzorjev v smučarske skoke. O financah je v zadnjih letih namreč veliko govora v tej bogati skandinavski državi s skakalno tradicijo, a smučarski skoki niso deležni takšne finančne podpore, kot si v tamkajšnji skakalni srenji želijo. Afera takšnega obsega bi lahko še poslabšala finančni položaj, kar bi lahko imelo dolgotrajne negativne posledice za ta šport.

V prvi vrsti morajo smučarski skoki ohraniti svojo integriteto. Strožji ukrepi za manipulacijo z opremo in jasni pravilniki, ki preprečujejo tovrstne zlorabe, so nujni za zagotavljanje dolgoročnega zdravja športa. Zato lahko pričakujemo, da bosta pomlad in poletje za odločevalce v Fis zelo pestra in odločilna, predvsem v luči poštenosti. Naslednje leto so na sporedu zimske olimpijske igre, ki bodo postavile dodatne izzive pred vse.