Po škandalu s smučarskimi dresi na domačem svetovnem nordijskem prvenstvu sta se oglasila Marius Lindvik in Johann Andre Forfang, ki sta na veliki skakalnici skočila s spornima dresoma in bila diskvalificirana. Pravita, da dresov ne bi uporabila, če bi vedela za goljufanje.

Norveška nordijska reprezentanca je na domačem svetovnem prvenstvu v Trondheimu dvignila ogromno prahu s prirejanjem skakalnih dresov. Zaradi tega je svetovni prvak s srednje naprave Marius Lindvik na veliki skakalnici ostal brez srebra, diskvalificiran pa je bil tudi Johann Andre Forfang.

Športni direktor norveške reprezentance Jan-Erik Aalbu je na nedeljski popoldanski novinarski konferenci priznal goljufijo "podpornega sistema", osebja, odgovornega za drese. O prirejanju dresov sam naj ne bi vedel ničesar. Dodal je, da bodo sodelovali z organi preiskave.

"Nihče od naju ne bi skočil z dresom, za katerega bi vedel, da je prirejen," trdi Johan Andre Forfang. Foto: Guliverimage

"Popolnoma sva uničena"

Zvečer sta se prek sporočila za javnost norveške smučarske zveze oglasila še Lindvik in Forfang, ki zatrjujeta, da ne bi nikoli skočila v spornih dresih, če bi vedela za goljufijo.

"Oba sva popolnoma uničena. Nihče od naju ne bi skočil z dresom, za katerega bi vedel, da je prirejen. Nikoli. Zaupanje v podporni sistem je bilo veliko. Vedno so trdo delali za razvoj tekmovalne opreme," trdita skakalca.

"Iz tega se moramo nekaj naučiti"

Ob tem sta poudarila, da tudi sama kot športnika nosita del odgovornosti, a da športniki ne bedijo nad delom osebja, odgovornega za drese, oziroma ga ne spremljajo od blizu. "Iz tega se moramo nekaj naučiti. Zdaj želimo popolno transparentnost glede tega, kaj se je zgodilo, in se veselimo pogovora s Fisom o njegovih preiskavah," so Norvežani v sporočilu za javnost še prenesli besede skakalcev.

Sobczyk: Verjetnost, da ne bi vedela, 15-odstotna

Mnogi težko verjamejo, da Norvežana ne bi vedela nič o spornih popravkih dresov. Nekdanji poljski skakalec Grzegorz Sobczyk, ki je v preteklosti delal v več skakalnih reprezentancah, je za poljski TVP dejal, da je verjetnost, da norveški skakalci niso vedeli za prirejene drese, 15-odstotna.

"Športniki običajno sodelujejo v procesu popravljanja dresov. Poleg tega predpisi določajo, da so tekmovalci na koncu odgovorni za svojo opremo. Če so na dresu opravljene prilagoditve, bi to občutili," dodaja Sobczyk.

Mednarodna smučarska zveza je po sobotnem škandalu odprla preiskavo in želi priti stvari do dna. Foto: Guliverimage

Fis odprla preiskavo

Mednarodna smučarska zveza (Fis) je po sobotnem škandalu odprla preiskavo in želi priti stvari do dna.

Več informacij, kakšne sankcije naj bi sledile, naj bi po pisanju poljskih medijev dobili sredi tedna, kontrolor opreme Christian Kathol upa, da do četrtka. Takrat se bo v Oslu začela turneja Raw-Air.

Trener naj bi več povedal danes Magnus Brevig, ki se je pojavil na posnetku, je bil v nedeljo skop z besedami. Foto: Guliverimage

Zvečer se je na kratko oglasil še glavni trener norveške moške reprezentance Magnus Brevig, ki ga na novinarski konferenci v nasprotju s pričakovanji ni bilo. Je bil pa Brevig prisoten na spornem videoposnetku, ki ga je objavil poljski novinar Jakub Balcerski.

Brevig je v kratkem sporočilu dejal, da mu je žal za to, kar se je zgodilo, a da se bo vzdržal dodatnih komentarjev do danes, ko se bo pogovoril z delodajalcem.