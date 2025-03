Norveška reprezentanca v smučarskih skokih, ki so jo včeraj na svetovnem nordijskem prvenstvu v Trondheimu ujeli pri goljufanju z dresi, zaradi česar sta bila po tekmi skakalcev na veliki skakalnici diskvalificirana tudi njihova člana Marius Lindvik in Johan Andre Forfang, je danes sklicala novinarsko konferenco. "Goljufali smo. Poskušali smo prevarati sistem. To je nesprejemljivo," je priznal športni direktor norveške reprezentance Jan-Erik Aalbu.

Sobotno dogajanje je vrglo temno senco na norveško reprezentanco v smučarskih skokih in na splošno na ta šport. Norvežane so zasačili, kako so v svojem kontejnerju parali in šivali že čipirane drese, v katere po pravilih Fis ni dovoljeno posegati. "Vso noč smo se trudili po najboljših močeh, da bi razjasnili, kaj se je zgodilo. Podporno osebje je pojasnilo, da so v drese Forfanga in Lindvika všili ojačano nit," je na današnji izredni novinarski konferenci pojasnil Aalbu.

"To je bilo storjeno z zavedanjem, da to ni v skladu s predpisi, vendar s prepričanjem, da tega inšpektor opreme pri FIS ne bo odkril," je še priznal odkrito goljufijo. "Podporno osebje to racionalizira s tem, da vsi premikajo meje. Nič ne kaže, da je bila ta oblika manipulacije uporabljena v začetku sezone ali prej na tem prvenstvu," je še našteval osramočeni norveški funkcionar in poudaril, da je prepričan, da sta bila sporna le omenjena dresa.

​​​​​​​"Goljufali smo. Poskušali smo prevarati sistem. To je nesprejemljivo." Foto: Reuters "Goljufali smo. Poskušali smo prevarati sistem. To je nesprejemljivo. Še vedno imam veliko neodgovorjenih vprašanj, ki jim moram v naslednjih dneh priti do dna. Nisem imel priložnosti govoriti s športniki. Ampak to bom storil nocoj ali tekom jutrišnjega dne. Pozdravljam dejstvo, da tudi FIS zdaj odpira preiskavo. In z njimi bomo seveda polno sodelovali," je še nadaljeval in se opravičil: "Rad bi izkoristil priložnost, da poudarim resnost te zadeve. Goljufali smo in razočaral vse, ki obožujejo skakalni šport. Vključno z nami. Zato bi se rad v imenu tabora smučarskih skakalcev opravičil: drugim narodom, publiki, vsem, ki smo se srečali v areni, FIS in organizatorju svetovnega prvenstva. In ne nazadnje vsem našim podpornikom. Sponzorjem. Prispevali bomo sredstva, potrebna za nadaljnjo preiskavo. Temu bomo prišli do dna."

Kakšne bodo posledice?

Afera bo imela posledice, prva je bila ta, da so bili norveški skakalci diskvalificirani, kar je pomenilo, da je Lindvik ostal brez srebrnega odličja. Na vprašanje, ali so tekmovalci vedeli za goljufijo, ni imel odgovora, prav tako ne, koliko je bil v afero vpleten glavni trener Magnus Brevig, ki ga na novinarski konferenci ni bilo. "Vrnil se bom z vsemi temi podrobnostim, vendar trenutno ne bom razkril imen," je povedal Aalbu.

Velika afera se je začela z včerajšnjim protestom Avstrije, Poljske in Slovenije, kateremu je sledil še protest Nemčije, v javnosti pa je zaokrožil video posnetek spornega dogajanja iz norveškega kontejnerja, ki je bil povod za protest.

