V središču Trondheima, kjer slavnostno podeljujejo zlate, srebrne in bronaste snežinke junakom nordijskega svetovnega prvenstva je danes dvakrat zadonela Zdravljica. V čast našima skakalnima junakoma, Niki in Domnu Prevcu. Oba sta na tem prvenstvu osvojila po dve zlati medalji ter skupaj tudi eno srebrno.

Slovenska reprezentanca je na prvenstvu v Trondheimu popolnoma zavladala v smučarskih skokih. Nika Prevc je kot prva skakalka v zgodovini osvojila dvojno posamično krono, z zmagama na srednji in veliki skakalnici. Danes se ji je na odru pridružil še starejši brat Domen, ki je zmagal na posamični moški tekmi na veliki skakalnici.

Izjemna zbirka snežink Nike in Domna Prevca:

Domen Prevc je bil na tem prvenstvu tudi član zlate slovenske ekipe ob Anžetu Lanišku, Timiju Zajcu in Lovru Kosu, pa z Laniškom ob sestri Niki in Emi Klinec tudi član mešane ekipe, ki je osvojila srebro.

Nika in Domen Prevc sta danes, ko so v središču Trondheima norveški ljubitelji zimskih športov slavili predvsem svoji legendi, izjemnega tekača na smučeh, Johannesa Høsflota Klæba, ki je osvojil neverjetnih šest zlatih odličij, pa najbolj dominantnega nordijskega kombinatorca zadnjih let Jarla Magnusa Riiberja, ki je na svojem zadnjem prvenstvu osvojil tri zlate in eno bronasto odličje, tudi poslušala Zdravljico.

Tri legende (tretja je norveški super šampion Klæbo):

"Reči moram, da je bil to zame eden najtežjih, pa tudi najlepših tednov v življenju," je v zlati mikrofon na odru trga šampionov v Trondheimu povedala slovenska junakinja Nika Prevc in dodala: "Za vas pa upam, da je bil samo najlepši." Izjemno množico ljudi, ki so toplo in športno pozdravili prav vse junake tega prvenstva je pohvalil tudi Domen Prevc. "To je ena najboljših množic, v čast mi je bilo nastopati pred vami," je dejal in se ob bučnem aplavzu zbranim zahvalil še v norveščini.

Preberite še: