Zlata Slovenija: "Kdo bi si to mislil na začetku sezone"

Slovenski smučarski skakalci so na nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu osvojili že tretjo kolajno, po zlatu Nike Prevc na manjši napravi in srebru mešane ekipe zdaj še zlato kolajno na moški ekipni tekmi. Lovro Kos, Domen Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek so svojo nalogo opravili z odliko. "Kdo bi si to mislil na začetku sezone," je v prvi izjavi dejal najboljši od slovenske četverice na tekmi, Lanišek.

Lanišek: Ni bilo lahko, vesel in hvaležen sem

Zlata četverica Foto: Reuters Slovenska četverica je na prvenstvu na Norveškem skakala v dresih z napisom "svetovni prvak 2023". In ta naziv je tudi obdržala. Po tekmi so v en glas poudarjali, da je to zlato še toliko več vredno, ker na začetku zime forma ni bila tako dobra. "Kdo bi si to mislil na začetku sezone. Ni bilo lahko. Vesel in hvaležen sem kolegom, trenerjem, celotni ekipi, družini. Počaščen sem, da smo danes ponosni nosili dres iz Planice. Brez besed sem," je v prvi izjavi dejal Anže Lanišek, ki o sobotni posamični tekmi še ni razmišljal. Tudi na tej bo v najožjem krogu favoritov, saj je res v izvrstni formi. Skočil je 137 in 138 metrov, samo Marius Lindvik je bil v obeh serijah pol metra daljši. Timi Zajc je bil po drugi strani z mislimi že pri soboti: "Malo je treba skoke še popraviti. V soboto je najpomembnejši dan na prvenstvu."

Zajc: Stavili smo se in opravili svojo nalogo

Timi Zajc se oziroma k sobotni tekmi. Foto: Reuter "Zelo lepo. Letos smo imeli veliko težav, ni se nam vse poklopilo. A smo se stavili in opravili svojo nalogo," je v izjavi za TV Slovenija dejal Zajc. Njegov finalni skok (128 metrov) je bil nekoliko slabši, ampak je bil Lanišek pred zadnjim pod dodatnim pritiskom. "Malo me je naredil nervoznega, moram priznati. Zna bolje. Sem pa hvaležen za take preizkušnje. Da vidim, da lahko, da zmore," je o Timijevem drugem skoku za TV Slovenija povedal Lanišek. In še enkrat podoživel prve občutke, ko je ob imenu Slovenija videl številko 1: "Olajšanje. Super, da nam je uspelo sestaviti osem vrhunskih skokov. Res noro. Ponosen na celotno ekipo. Res super delo."

Prevc: Ne morem dojeti, kaj se dogaja

Domen Prevc ne dojema. Foto: Guliverimage "Sploh ne morem dojeti, kaj se dogaja. Včeraj, danes ... Potrebujem nekaj dni, da vse predelam. Ena tekma pa še sledi," je bil precej iz sebe v pogovoru v prenosu na TV Slovenija tudi Domen Prevc. Z boljšo tehniko in več samozavesti Prevc na zadnjih tekmah res skače bolje. "Treba je obdržati fokus, oddelati naloge. Grem iz skoka v skok, saj se lahko hitro vse zalomi." Pred osmim skokom na tekmi, ko je imela Slovenija samo še 2,5 točke prednosti pred Avstrijo, ni bil živčen. "Bil sem samozavesten, vedel sem, da bo uspelo. Lanišek je v tako vrhunski formi, da ne bi naredil napake."

Kos: S tako ekipo je vse lažje

Lovro Kos je poudaril moč ekipe. Foto: Reuters "Ne bom rekel, da sem bil pred prvenstvom črnogled, a se je zdaj vse poklopilo, kot se je moralo. Vrhunsko smo skakali. Zdaj pa je treba uživati v tem, se nato umiriti in naprej na tekme," pa je v prvi izjavi misli strnil Lovro Kos. Ekipna povezanost daje vsakemu posebej še dodatno samozavest, pravi. "S tako ekipo je vse lažje. Vsi smo že pokazali, da znamo skakati. Ko šteje, se znamo zbrati in to smo danes pokazali." Tudi on o zadnjem skoku Laniška ni dvomil: "Ni bilo dvoma. Na treningih je dva razreda boljši od nas."