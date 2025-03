Fantastična Nika Prevc deklasirala tekmice!

Smučarske skakalke bodo imele na nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu še eno preizkušnjo. Na veliki skakalnici se bodo v petek potegovale za odličje. Na tekmi bosta slovenske barve branili Nika Prevc, prva favoritinja za zlato medaljo in prepričljiva zmagovalka kvalifikacij, in Ema Klinec. Tina Erzar in Katra Komar sta bili prekratki v kvalifikacijah.