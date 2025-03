Slovenski skakalci v postavi Anže Lanišek, Timi Zajc, Domen Prevc in Lovro Kos so na svetovnem prvenstvu v Trondheimu na veliki skakalnici ubranili ekipni naslov, ki so ga pred dvema letoma osvojili že v Planici. V troboju za zmago so za 13,4 točke premagali drugo Avstrijo, Norveška je imela na tretje mestu še 2,1 točke manj. Zlato je z zadnjim skokom na tekmi potrdil Anže Lanišek, ki je pristal pri 138 metrih.

Domen Prevc Foto: Reuter Avstrijec Daniel Tschofenig (133 m) in Norvežan Andre Forfang (137,5 m) sta svoj skok v finalu sicer opravila dobro, a le za nekaj točk zmanjšala zaostanek za vodilno Slovenijo. Izkazal se je namreč tudi Lovro Kos, ki je skočil 129,5 metra. Prevc je v drugo skočil 135,5 metra, dolga sta bila tudi Avstrijec Maximilian Ortner (134,5 m) in orvežan Robin Pedersen (130 m). Tako so bile po šestih skokih prve tri ekipe nekoliko bližje: Slovenija 800,6 točke, Avstrija 788,7 točke in Norveška 769,4 točke.

Anže Lanišek Foto: Guliverimage V tretji skupini je postalo še bolj napeto: najprej je Norvežan Kristoffer Sundal skočil 134,5 metra, nato Avstrijec Stefan Kraft samo 131, še manj pa Timi Zajc, 128 metrov. Avstrija je tako zaostajala samo še za 2,5 točke, Norveška pa za 17,1 točke. Edini zares razpoložen Norvežan na tekmi Marius Lindvik je v osmi seriji pristal pri 1138,5 metra. Avstrijec Jan Hörl je v finalu skočil bolje kot v prvi seriji, 135 metrov. Avstrijci so povedli 2,1 točke pred Norveško. Na zaletišču pa je bil v troboju za zmago samo še Anže Lanišek. In skočil je vrhunsko! 138 metrov za zlato kolajno Slovenije!

To je za nordijske smučarje še 21. slovenska kolajna na svetovnih prvenstvih doslej, od tega sedma zlata. Na tem prvenstvu pa tretja za skakalni tabor, potem ko je Nika Prevc zmagala na srednji skakalnici, mešana ekipa v postavi Ema Klinec, Domen Prevc, Nika Prevc in Anže Lanišek pa je osvojila srebro.

Nordijsko SP, Trondheim, ekipna tekma, velika skakalnica (m):



1. Slovenija 1.080,8 točke

(Lovro Kos 128,5/129,5, Domen Prevc 135/135,5, Timi Zajc 136,5/128, Anže Lanišek 137/138)

2. Avstrija 1.067,4

(Daniel Tschofenig 127/133, Maximilian Ortner 130,5/134,5, Stefan Kraft 134/131, Jan Hörl 129,5/135)

3. Norveška 1.065,3

(Johann Forfang 128,5/137,5, Robin Pedersen 123,5/130, Kristoffer Eriksen Sundal 124,5/134,5, Marius Lindvik 137,5/138,5)

4. Nemčija 1.005,8

5. Japonska 965,2

6. Poljska 958,4

7. Finska 905,2

8. ZDA 888,6

Slovenska četverica vodila že po prvi seriji

Timi Zajc Foto: Reuter V prvi skupini tekmovalcev je za Slovenijo skočil Lovro Kos in pristal pri 128,5 metra. To je zadoščalo za tretje mesto. S skokom Daniela Tschofeniga je povedla Avstrija, druga je bila Norveška (Andre Johann Forfang). Po drugi skupini prve serije je Slovenija povedla, saj je Domen Prevc skočil 135 metrov. Bila je 11 točk pred Avstrijo in 16 pred Norveško. Še meter in pol daljši od Prevca je bil v tretji skupini Timi Zajc. Slovenija je bila pet točk pred Avstrijo (134 metrov Stefana Krafta), že 36 pred Nemčijo, Norveška pa je zdrsnila na četrto mesto, saj je Kristoffer Eriksen Sundal pristal pri vsega 124,5 metra.

Anže Lanišek je bil nato najdaljši od Slovencev, v četrti skupini je skočil 137 metrov. S 137,5 metra dolgim skokom Mariusa Lindvika se je Norveška vrnila pred Nemčijo, Jan Hörl pa je za Avstrijo skočil samo 129,5 metra. Po prvi seriji je tako Slovenija vodila že 21,5 točke pred Avstrijo in 40 pred Norveško.

V Trondheimu je sicer čez dan nagajal dež in veter, tekmo nordijskih kombinatorcev so iz četrtka prestavili na petek. Do tekme skakalcev na veliki napravi je dež ponehal, občasno so se samo še pojavljali sunki vetra, a nič hujšega. Že v poskusni seriji se je izkazal Domen Prevc, ki je bil najdaljši, pristal je pri 140,5 metra. Lanišek je skočil 135,5 m, Zajc 133 in Kos 121,5.

V četrtek zvečer 20.30 v Trondheimu sledijo še kvalifikacije skakalk za petkovo posamično tekmo, kjer bo prva favoritinja slovenska junakinja Nika Prevc. Medtem pa so petkove kvalifikacije skakalcev preložili na soboto; potekale bodo namesto poskusne serije, prva serija tekme, na kateri bo Zajc branil naslov, bo predvidoma ob 15.45.