Ko so se po zadnjem skoku tekme mešanih ekip na veliki skakalnici nordijskega svetovnega prvenstva v Trondheimu objeli in zazrli v tribune, so slovenski skakalki in skakalca vedeli, da so se z osvojenim srebrnim odličjem zapisali v zgodovino. "Da smo z ekipo stopili skupaj in bili tako močni, v bistvu najmočnejši skupaj, je nekaj pomembnega," je s ponosom v pogovoru za slovensko nacionalno televizijo dejala Nika Prevc, ki je skupaj z Emo Klinec, Domnom Prevcem in Anžetom Laniškom osvojila srebrno medaljo na premierni mešani ekipni tekmi na veliki skakalnici na nordijskih svetovnih prvenstvih. A medalja ni bila samoumevna, poudarjajo v slovenskem taboru.

Ob pogledu na končni vrstni red tekme mešanih ekip na prvenstvu v Trondheimu je jasno, da so bili Norvežani razred zase, saj so imeli pred Slovenijo 61,1 točke prednosti. A je bila tudi Slovenija razred zase v boju za srebro. Tretji Avstrijci so imeli v primerjavi z našo ekipo velikih 52,5 točke, medtem ko četrta Nemčija že enormnih 60,3 točke zaostanka.

Slovenski skakalki in skakalca so v odločilnih trenutkih pokazali svojo moč, zlasti so blesteli Domen Prevc, Nika Prevc in Anže Lanišek, medtem ko Ema Klinec ni imela ravno svojega dne, a je prispevala svoj delež k skupnemu uspehu.

Foto: Smučarska zveza Slovenije

"Veliko mi pomeni. Kar se glave tiče, mi danes ni bilo enostavno. Pomembno mi je bilo, da smo z ekipo stopili skupaj in bili tako močni, v bistvu najmočnejši skupaj," je v pogovoru za slovensko nacionalno televizijo priznala Nika, ki je znova dokazala, da se zna zbrati v ključnih trenutkih: "Morda dejstvo, da smo skakali kot ekipa, malce olajša misli pri pripravi na skok. A po drugi strani želiš biti ti tisti, ki pripomoreš veliko k uspehu ekipe."

Med skakalkami je bila z naskokom najboljša, kar je dober obet za petkovo posamično preizkušnjo, na kateri bo skušala dodati v svojo zbirko še eno medaljo.

"Priimki ostajajo isti, imena se pa menjajo"

Domen Prevc je s srebrno medaljo prišel do prvega odličja na nordijskih prvenstvih, medtem ko že ima tri s svetovnih prvenstev v poletih.

"Zagotovo bo imela posebno mesto. Predvsem zaradi tega, ker sem se po neobetavnih treningih uspel zbrati na tekmi. Pritisk me je spravil v pravo energijo in sem opravil dobra skoka. Neprecenljivo je. Celotno leto, življenje delaš za to. Na prejšnjem prvenstvu se mi ni izteklo. Morda sem toliko več vlagal, garal, da se mi je zdaj povrnilo," je za RTV Slovenija dejal najmlajši izmed bratov Prevc, ki je ob tem poudaril, da je vesel, da se v zgodovino vpisuje skupaj s sestro Niko. "Priimki ostajajo isti in da sta dva. Imena se pa menjajo. Vesel sem. Nika ima veliko v sebi in sem vesel, kako dojema stvari in razmišlja."

Norvežani so bili enostavno premočni za vse reprezentance in so zasluženo osvojili zlato medaljo. Foto: Reuters

Najbolj izkušen v ekipi Anže Lanišek je bil zadovoljen z ekipnim duhom in tudi vesel, da je v obeh serijah odlično opravil svoja skoka. Med vsemi skakalci je imel skupno najboljši dosežek, kar je dodatno dober obet pred četrtkovo ekipno in sobotno posamično preizkušnjo v Trondheimu: "Super. Vesel sem. Najbolj za Domna, prva medalja na nordijskih svetovnih prvenstvih. Super dan, dobro smo vsi oddelali. Rezultat je tu. Če smo imeli celotno sezono malce smole na tekmah mešanih ekip, se nam je tukaj poklopilo."

Ema Klinec, ki je v svoji karieri že osvojila zlato posamično medaljo na prvenstvu v Oberstdorfu pred štirimi leti, si je želela več, a je priznala, da ji skakalnica ni bila najbolj naklonjena. "Sposobna sem več. Težko je gledati, ko se drugi mečejo v poden. Za mojo formo je bila malce prenizka rampa. Skoka sta bila tehnično lepa, a je treba na tej skakalnici pokazati več."

Slovenija je tako po zlatu Nike Prevc na posamični tekmi na srednji skakalnici osvojila novo medaljo v Trondheimu in dokazala, da ostaja med elito smučarskih skokov. A prvenstva še ni konec. Priložnosti, da se slovenski tabor veseli novih odličij, so še torej še tri – v četrtek bo na sporedu moška ekipna tekma, v petek ženska posamična, v soboto pa še moška posamična tekma.