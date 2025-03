Po zlatem odličju Nike Prevc na srednji skakalnici se Slovenija veseli novega odličja na nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu. Na tekmi mešanih ekip na veliki skakalnici je naša reprezentanca v sestavi Ema Klinec, Domen Prevc, Nika Prevc in Anže Lanišek osvojila drugo mesto in posledično srebrno medaljo, ki je peta za Slovenijo na tovrstnem tekmovanju in skupno dvajseta. Zlata so se razveselili neulovljivi Norvežani, brona pa Avstrijci.

Skakalna karavana je bila na 44. nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu priča tekmi mešanih ekip, na kateri so se skakalke in skakalci premierno na prvenstvih merili na veliki skakalnici. Slovenska zasedba je izvrstno opravila svoje delo in se na koncu veselila srebra.

A je bilo treba za skok na zmagovalni oder narediti odlične skoke. Po prvi skupini prve serije je Slovenija zasedala peto mesto. Ema Klinec je skočila 104,5 metra in izgubila kar nekaj točk v primerjavi s tekmicami. Za tretjim mestom je Slovenija zaostajala devet točk, vodilna Norveška pa je imela po zaslugi Anne Odine Stroem (121,5 m) že 35,9 točke prednosti pred našo ekipo.

V drugi skupini je Domen Prevc pokazal dober skok z vetrom v hrbet in bil vesel daljave 130,5 metra. Po njegovem nastopu je Slovenija napredovala na četrto mesto. Za tretjo Nemčijo je zaostajala 6,2 točke, drugi Avstrijci pa so imeli naskok 19,3 točke.

Izvrsten skok je uspel zlatemu s srednje skakalnice Mariusu Lindviku, ki je s 135 metri razveselil norveške navijače. S tem skokom je utrdil Norveško na prvem mestu, Slovenija pa je zaostajala za 46,8 točke.

Nika Prevc v svojem svetu, izvrsten tudi Lanišek

Naslednja je bila v prvi seriji na vrsti fenomenalna Nika Prevc. Zlata z manjše skakalnice je vrgla rokavico Nemkam in Avstrijkam. S skokom, dolgim 133,5 metra, je naredila preskok s četrtega na drugo mesto. Prav tako je zmanjšala zaostanek za vodilnimi Norvežankami, in sicer na 30,8 točke.

Nika Prevc je zlatu dodala še srebro. Foto: Guliverimage

V primerjavi z Nemkami in Avstrijkami je zaostanek celo pretopila v veliko prednost. Po treh skokih sta veliki skakalni naciji zaostajali za 21,8 oziroma 22 točk.

Izvrstno je nalogo v nekoliko težjih razmerah opravil tudi Anže Lanišek, ki je skočil 134,5 metra. Slovenija je bila tako po prvi seriji virtualno srebrna. Vodilni Norvežani so imeli 32,5 točke prednosti. Johan Andre Forfang je skočil identično kot Lanišek, vendar dobil nekaj več točk od slovenskega skakalca. Tretji Avstrijci so zaostajali za Slovenijo 21,6, četrti Nemci pa že 34,4 točke.

Navdušil tudi Domen Prevc

Skakalke in skakalci so morali prestati še en krog, da so se prešteli junaki in padli. Ema tudi v drugo ni pokazala skoka, s katerim bi bila zadovoljna (103 m), a skočila dovolj dobro, da v primerjavi z osrednjimi tekmicami za medaljo ni izgubila preveč točk, če izvzamemo Stroem, ki je bila v tej skupini razred zase.

Domen Prevc je odlično opravil svoje delo. Foto: Guliverimage

Slovenija je po njenem nastopu padla na tretje mesto in imela za Avstrijo zaostanek 1,8 točke. Četrta Nemčija je imela že velik pribitek, 21,7 točke. Norveška je imela že astronomskih 89,3 točke naskoka.

Tako kot v prvi seriji je Domen Prevc tudi v drugo skočil izvrstno. Doskok je naredil pri kar 138,5 metra in povečal prednost pred četrto Nemčijo na 23,7 točke. Domen je za šest metrov preskočil celo Stefana Krafta in potisnil Avstrijo na tretje mesto – 11,4 točke zaostanka. Tudi Lindvik ni bil kos Domnovi predstavi. A je bila prednost po njegovem nastopu še vedno ogromna – 79,3 točke.

Slovenija se je razveselila srebrnega odličja. Lanišek najboljši med fanti, Nika med dekleti.

Nika je tako kot v prvi seriji v svojem slogu opravila nalogo z odliko in s 136 metri spet prinesla večji naskok v primerjavi s tekmicami. Tretje Avstrijske so zaostajale že za 46,6, četrte Nemke pa za 59,9 točke. Medtem so Norvežani tekmovali v svoji ligi in imeli 64,9 točke prednosti.

Ema Klinec je bila četrta članica, ki se je veselila srebrne medalje. Foto: Guliverimage

Srebrno medaljo je s fantastičnim skokom, dolgim kar 141 metrov, potrdil Lanišek in postavil tudi daljavo dneva. Na koncu je Slovenija za zlato medaljo zaostala 61,1 točke, medtem ko je imela pred bronastimi Avstrijci velikansko prednost 52,5 točke.

To je zgodovinska srebrna medalja za Slovenijo, saj je bila tekma mešanih ekip na veliki skakalnici premierno izpeljana. Pred dvema letoma je naša reprezentanca v Planici osvojila na manjši napravi bronasto medaljo.

Trondheim, tekma mešanih ekip, velika skakalnica:

Slovenija v poskusni seriji druga Zmagovalci poskusne serije so bili Norvežani, drugo mesto je zasedla slovenska, tretje pa avstrijska ekipa. Anže Lanišek je imel med vsemi najboljši dosežek, čeprav z daljavo 137,5 metra ni bil najdaljši. Svetovni prvak s srednje naprave Marius Lindvik je namreč skočil 141,5 metra. Domen Prevc je imel s 126,5 metra 13. dosežek. Pri dekletih je bila pričakovano najboljša slovenska šampionka Nika Prevc. Skočila je 134 metrov in napovedala boj za drugo medaljo na tem prvenstvu, potem ko je postala zlata na manjši napravi. Za njo sta se uvrstili Norvežanki Eirin Maria Kvandal (129 m) in Anna Odine Stroem (126 m). Naša druga predstavnica Ema Klinec se v poskusni seriji s 104,5 metra ni proslavila. Norveška je skupno osvojila 344,1, Slovenija 294,3 in Avstrija 282,3 točke.

Slovenci v Planici bronasti

Slovenska mešana ekipa je pred dvema letoma v Planici osvojila bron, a takrat na srednji skakalnici. Klinec in Lanišek sta bila v boju za odličje tudi letos, Timi Zajc in Nika Vodan pa ne, namesto njiju sta nastopala Nika in Domen Prevc. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenska mešana ekipa je na zadnjem svetovnem prvenstvu pred dvema letoma v Planici skočila do brona. Polovica ekipe je ista (Klinec, Lanišek), brat in sestra Prevc pa sta bila takrat gledalca, tekmovala pa sta Timi Zajc in Nika Vodan (nekoč Križnar). Zmagali so Nemci, drugi so bili Norvežani.

V četrtek moška ekipna tekma, nato še dve posamični

Po današnji tekmi bo že v četrtek znova pestro na veliki skakalnici, saj se bodo za kolajne na ekipni tekmi borili skakalci, v petek sledi individualna ženska preizkušnja, v soboto pa še individualna moška tekma.

Preberite še: