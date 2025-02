Nika Prevc ima zlato snežinko: Počutim se čudovito

Prevc je na svoje drugo člansko nordijsko prvenstvo prišla s popotnico šestih zaporednih zmag v svetovnem pokalu in kot zanesljivo vodilna skakalka svetovnega pokala.

Devetnajstletnica je zdržala pritisk in na srednji skakalnici premagala vse tekmice. Še najbolj se ji je približala Selina Freitag, bron je osvojila domačinka Anna Odine Stroem.

Foto: Guliverimage

"Kolajna ni težka, še ves dan bi jo lahko nosila okoli. Počutim se čudovito, dan se je zame odlično izšel. Vesela pa sem, da si bom zdaj lahko vzela malo časa zase." Foto: SloSki Skakalke so malo po 20. uri na slavnostni razglasitvi prejele odličja. "Hvala vsem, da ste se nam pridružili na ta prijeten deževen dan," je Prevc pozdravila številne gledalce, ki jih deževno vreme ni zmotilo. "Kolajna ni težka, še ves dan bi jo lahko nosila okoli. Počutim se čudovito, dan se je zame odlično izšel. Vesela pa sem, da si bom zdaj lahko vzela malo časa zase," je po podelitvi odličij dejala za Val 202.

Prevc je po Emi Klinec (2021) druga slovenska skakalka z naslovom svetovne prvakinje na nordijskih svetovnih prvenstvih, do zlatega odličja so v samostojni državi prišli še Franci Petek, Rok Benkovič in Timi Zajc, ekipnega zlata pa so se pred dvema letoma v Planici veselili Zajc, Anže Lanišek, Žiga Jelar in Lovro Kos.

Zlato snežinko imata tudi Nikina brata Domen in Peter Prevc s svetovnega prvenstva v poletih.

Preberite še: