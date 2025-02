Smučarska skakalka Nika Prevc je bero kolajn slovenskih športnikov na svetovnih nordijskih prvenstvih v samostojni državni prestavila na število 19. Po Franciju Petku, Roku Benkoviču, Emi Klinec in Timiju Zajcu je postala peta športnica z zlatim odličjem na posamični tekmi nordijskih prvenstev (v te niso vključena svetovna prvenstva v poletih). Z zlatom pa so se pred dvema letoma v Planici okitili tudi Zajc, Anže Lanišek, Žiga Jelar in Lovro Kos na ekipni tekmi.

Zbiranje odličij na nordijskih svetovnih prvenstvih v samostojni državi se je začelo leta 1991 z naslovom prvaka Francija Petka na veliki skakalnici. Uspeh je nepričakovano ponovil Rok Benkovič leta 2005, ko je zlato osvojil na srednji skakalnici v Oberstdorfu. Pred štirimi leti je bilo nemško prizorišče znova veselo za Slovenijo, pod tretjo zlato kolajno se je podpisala Ema Klinec na srednji napravi.

Prizor izpred dveh let, ko je Timi Zajc v Planici postal svetovni prvak na večji skakalnici, zlate kolajne se je nato veselil še z ekipo, na tekmi mešanih ekip pa je osvojil bron. Foto: Grega Valančič/Sportida

Za četrto zlato je na domačem prvenstvu 2023 v Planici poskrbel Timi Zajc, ki je na veliki skakalnici opravil s konkurenco, dan zatem pa je z rojaki Anžetom Laniškom, Žigo Jelarjem in Lovrom Kosom osvojil še naslov svetovnih ekipnih prvakov, kar je bilo prvo ekipno skakalno zlato na nordijskih svetovnih prvenstvih.

Prvo srebro je osvojila nekdanja smučarska tekačica Petra Majdič v sprintu leta 2007. Srebrno snežinko so okoli vratu prejeli tudi Peter Prevc (2013), Katja Višnar in Anamarija Lampič v ekipnem sprintu (2019) ter ženska skakalna ekipa, Nika Križnar, Špela Rogelj, Urša Bogataj in Ema Klinec (2021).

Ema Klinec Foto: Guliverimage

Več kot polovica kolajn je bronastih. Leta 2005 so na ekipni tekmi do stopničk na ekipni tekmi skočili Jure Bogataj, Primož Peterka, Rok Benkovič, Jernej Damjan, šest let pozneje pa še ekipa v sestavi Jurija Tepeša, Roberta Kranjca, Jerneja Damjana in Petra Prevca. Istega leta je bila v sprintu bronasta tudi Majdič.

Peter Prevc se je s prvenstva 2013 vrnil z dvema odličjema, srebru je dodal še bron na srednji napravi.

Kar štiri bronaste kolajne so Slovenci osvojili še v Oberstdorfu 2021: dve Anamarija Lampič, eno v sodelovanju z Evo Urevc, po eno pa Anže Lanišek in Nika Križnar.

Do brona je pred dvema letoma v Planici skočila še mešana ekipa v sestavi Ema Klinec, Nika Križnar, Timi Zajc in Anže Lanišek.

Nika Prevc je tako postala tretja iz družine Prevc z zlato snežinko, to sta na svetovnem prvenstvu v poletih osvojila tudi Domen in Peter.

Slovenske kolajne na nordijski svetovnih prvenstvih: