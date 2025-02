Japonka preprečila domače slavje, Ema Volavšek tik za deseterico

Yuna Kasai je presenetljiva zmagovalka prve preizkušnje nordijskih kombinatork na svetovnem prvenstvu v Trodheimu, tekme s skupinskim startom. Gydo Westvold Hansen, dvakratno prvakinjo s prejšnjega prvenstva v Planici in najboljšo po petkilometrski tekaški preizkušnji, je premagala za 2,3, svojo sestro dvojčico Haruko Kasai na tretjem mestu pa za 5,4 točke.

Na skakalnici sta odpovedali Norvežanki Marte Leinan Lund, ki je po drugem mestu v teku nazadovala na osmo mesto, Ida Marie Hagen pa se je morala zadovoljiti z desetim mestom.

Najboljša trojica Foto: Guliverimage Mesto slabša je bila najboljša Slovenka Eva Volavšek, ki je bila po teku deveta, za zmagovalko pa je zaostala 33,4 točke. Tia Malovrh je bila 16. (+38,6), Teja Pavec 18. (42,6), z 11. dosežkom je bila najboljša Slovenka na skakalnici, Maša Likozar Brankovič pa 23. (+55,0), po teku je bila na 12. mestu.

"Danes se mi ne zdi, da sem se tekaško dobro odrezala. Skok je bil boljši kot včeraj, čeprav je bila poskusna serija še boljša. Nek napredek vseeno je, še več pa bomo poskušali pokazati že jutri in v nedeljo," je po 11. mestu dejala Volavšek.

Že v petek bo v Trondheimu naslednja tekma nordijskih kombinatorcev, tekmovale bodo mešane ekipe.

Izidi

1. Yuna Kasai (Jap) 121,0 točke (3. v teku, 3. v skoku)

2. Gyda Westvold Hansen (Nor) - 2,3 (1./6.)

3. Haruka Kasai (Jap) 5,4 (8./2.)

4. Alexa Brabec (ZDA) 9,6 (7./8.)

5. Jenny Nowak (Nem) 9,8 (11./5.)

6. Nathalie Armbruster (Nem) 12,1 (4./9.)

7. Lisa Hirner (Avt) 15,3 (14./4.)

8. Marte Leinan Lund (Nor) 18,9 (2./13.)

9. Ingrid Laate (Nor) 27,0 (32./1.)

10. Ida Marie Hagen (Nor) 27,2 (5./17.)

11. Ema Volavšek (Slo) 33,4 (9./18.)

...

16. Tia Malovrh (Slo) 38,6 (16./16.)

18. Teja Pavec (Slo) 42,6 (27./11.)

23. Maša Likozar Brankovič (Slo) 55,0 (12./27.)