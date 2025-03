Afera dobiva vse večje razsežnosti: Fis suspendiral še tri norveške skakalce

Mednarodna smučarska zveza Fis je sporočila, da je suspendirala še tri norveške smučarske skakalce, in sicer Robina Pedersena, Kritofferja Sundala in Roberta Johanssona. Te zaradi domnevne vpletenosti v manipulacijo skakalnih dresov prav tako preiskuje Fisov oddelek za etiko. Že pred tem sta bila suspendirana najuspešnejša norveška tekmovalca Marius Lindvik in Johann Andre Forfang.

"Pedersena, Sundala in Johanssona, člane norveške ekipe, ki je tekmovala na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Trondheimu, je Fis začasno in s takojšnjim učinkom suspendiral z vseh tekmovanj pod okriljem Fisa in norveške smučarske zveze," so zapisali v današnji izjavi za javnost.

Na zahtevo preiskovalcev neodvisnega urada Fisa za etiko in skladnost je mednarodna zveza v torek zasegla vse skakalne drese, ki jih je norveška reprezentanca uporabljala v Trondheimu tako pri smučarskih skokih kot v nordijski kombinaciji v moški in ženski konkurenci.

Inšpekcija ni odkrila nepravilnosti v opremi, ki jo uporablja ženska norveška skakalna reprezentanca ter obe izbrani vrsti v nordijski kombinaciji. Dresi, ki jih uporablja moška ekipa smučarskih skokov, pa so sprožili dodatne sume manipulacije, kar je privedlo do novih začasnih izključitev s tekmovanj, je dodala krovna mednarodna zveza.

Svojo preiskavo opravlja tudi norveška zveza, ki namerava med drugim ugotoviti, ali so tovrstne manipulacije dresov uporabljali še pred odkritjem.

Fis je obenem suspendiral tudi člana norveške ekipe v nordijski kombinaciji Trulsa Johansena, saj krovna zveza preiskuje tudi sicer precej manj odmeven primer ob diskvalifikaciji norveškega kombinatorca Joergena Graabaka, takrat je šlo za sporne smučarske vezi.

Pri mednarodni zvezi so pred današnjimi tekmami skakalcev v Oslu tudi uradno potrdili spremembe glede opreme do konca sezone tako skakalcev kot nordijskih kombinatorcev. Potrdili so, da bodo nadzorniki Fisa odslej po tekmah zasegli in pod ključem shranili drese skakalcev in kombinatorcev.

