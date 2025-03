Veliko zmagoslavje slovenske šampionke Nike Prevc, ki si je z novo zmago štiri tekme pred koncem zime priskakala drugi veliki kristalni globus. Za slovensko skakalko je to že sedma zaporedna zmaga v svetovnem pokalu in dvanajsta v sezoni. Z velikim uspehom je nasledila Primoža Peterko, ki je pred tem kot edini slovenski zimski športnik dvakrat osvojil veliki kristalni globus.

Izvrstna Nika Prevc nadaljuje v svojem slogu. Po velikem zmagoslavju na nordijskem svetovnem prvenstvu, kjer se je veselila zlatih medalj na obeh posamičnih ženskih preizkušnjah, je z nadvlado nadaljevala tudi na naslednji postojanki svetovnega pokala v Oslu.

V velikem slogu je premagala tekmice, se razveselila dvanajste zmage v tej sezoni in skupno devetnajste v karieri. Že pred začetkom norveške Raw Air turneje je bilo jasno, da bo v glavnem mestu Norveške postala lastnica velikega kristalnega globusa.

Njen naskok pred najbližjimi zasledovalkami je bil ogromen, s sedmo zaporedno zmago v svetovnem pokalu pa je potrdila, da je nesporna kraljica smučarskih skokov. Drugič zapored je torej osvojila veliki kristalni globus, ki ga prejme najboljša v svetovnem pokalu.

S tem je postala šele druga slovenska športnica z dvema kristalnima globusoma za skupno zmago svetovnega pokala. Do zdaj je to uspelo le Primožu Peterki. Po enega so osvojili še njen brat Peter Prevc, Nika Križnar – zdaj Vodan, Tina Maze in Žan Košir, velikega globusa pa so se veselile tudi skakalke v pokalu narodov.

Nika je že v prvi seriji edina preskočila 130 metrov, druga Anna Odine Stroem (126,5 metra) je zaostajala 12,1, tretja Eirin Maria Kvandal (124 metrov) pa že 20,8 točke. Tudi v drugo je preletela zeleno črto, ki označuje mesto za prevzem vodstva. Za kar 27,9 točke je prehitela Stroem, Kvandal pa je zaostajala 37,2 točke.

Od preostalih slovenskih skakalk je Ema Klinec osvojila 13. in Taja Bodlaj 25. mesto.

Nika je na poti še do ene prestižne nagrade – da kot tretja Slovenka postane zmagovalka turneje Raw Air. Leta 2022 in 2023 je to uspelo Niki Križnar in Emi Klinec. Lani je bila 19-letna Nika, ki bo v soboto praznovala rojstni dan, peta. Zmagovalka turneje – v seštevek ženske turneje bo štelo sedem serij skokov – bo prejela 20 tisoč evrov dodatne nagrade, drugouvrščena 10 tisoč, tretjeuvrščena pa 5 tisoč evrov.

Oslo, tekma:

Dozdajšnji zmagovalci in najboljša slovenska uvrstitev turneje Raw Air 2024 – Stefan Kraft, 2. Peter Prevc, 4. Timi Zajc

2023 – Halvor Egner Granerud, 3. Anže Lanišek

2022 – Stefan Kraft, 4. Cene Prevc

2021 – odpadlo zaradi kovida

2020 – Kamil Stoch, 4. Žiga Jelar

2019 – Rjoju Kobajaši, 12. Peter Prevc

2018 – Kamil Stoch, 10. Peter Prevc

2017 – Stefan Kraft, 5. Peter Prevc Dozdajšnje zmagovalke in najboljša slovenska uvrstitev turneje Raw Air 2024 – Eirin Maria Kvandal, 5. Nika Prevc, 6. Nika Križnar

2023 – Ema Klinec, 5. Nika Križnar, 18. Nika Prevc

2022 – Nika Križnar, 3. Urša Bogataj

2021 – odpadlo zaradi kovida

2020 – Maren Lundby, 7. Ema Klinec

2019 – Maren Lundby, 9. Nika Križnar

Spored Raw-Air: Holmenkollbakken HS134 Vikersund Petek, 14. marec

10.00 trening (ž)

14.30 trening (m)

17.00 kvalifikacije (m) Sobota, 15. marec

10.00 poskusna serija (ž)

10.45 posamična tekma (ž)

15.45 trening (m)

17.00 posamična tekma (m) Nedelja, 16. marec

10.00 poskusna serija (ž)

10.45 posamična tekma (ž)

15.05 kvalifikacije (m)

16.35 posamična tekma (m) – tri serije

