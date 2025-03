Nove razsežnosti afere s skakalnimi dresi

Škandal s smučarskimi dresi v norveški skakalni ekipi vsak dan dobiva nove razsežnosti. V ponedeljek so že odpustili glavnega trenerja Magnusa Breviga in reprezentančnega krojača Adriana Liveltena, ki sta bila vpletena v manipulacijo skakalnih dresov norveških skakalcev. Razkritje skrivnega posnetka je dodatno zaostrilo situacijo in poskrbelo za posledice, ki si vrstijo druga za drugo.

Vse skupaj je eskaliralo, ko je poljski novinar Jakub Balcerski na družbenem omrežju X objavil omenjeni posnetek, katerega avtorstvo sprva ni bilo jasno. Tudi zdaj še ni povsem znano, kdo ga je posnel, a Dagbladet, ki se sklicuje na svoj vir, poroča, da so za njim člani avstrijske podporne ekipe. Ti naj bi želeli razkrinkati norveško goljufijo.

Domnevna manipulacija se je zgodila v loži hotela Nilsa Arneja Eggena. Avtor posnetka stoji zunaj in snema skozi okno. Mnogi se sprašujejo, ali je bil črni zastor na oknu namerno skrajšan, da bi omogočil snemanje dogajanja v prostoru.

Norveški mediji so v ponedeljek poročali, da bo vodenje norveške reprezentance prevzel slovenski skakalni strokovnjak Bine Norčič. V čustvenem pogovoru za Sportal je pojasnil, da on ni glavni trener A- reprezentance, ampak B-ekipe in bo z njimi delal na prihajajoči norveški turneji RAW Air.