Skakalna afera v Trondheimu: prevara z dresi odpira nove razsežnosti

Zadnja skakalna preizkušnja na nordijskem svetovnem prvenstvu je pustila veliko črno piko smučarskim skokom, potem ko je vodstvo tekmovanja zaradi nepravilnih dresov diskvalificiralo norveška skakalca, vključno s srebrnim Mariusom Lindvikom. O pereči temi so spregovorili tudi v avstrijskem in poljskem taboru.

Škandal v Trondheimu na posamični tekmi na veliki skakalnici nordijskega svetovnega prvenstva v Trondheimu je vrgel temno senco na šport. Kakšne bodo posledice, bomo videli v prihodnosti, zagotovo pa je tema manipulacije dvignila ogromno prahu.

Poljski novinar Jakub Balcerki, ki dela za Sport.pl, je objavil tri videoposnetke, na katerih se vidi, kako norveški tabor šiva drese. "Že med prvo serijo smo prejeli proteste treh reprezentanc. Med tekmo nismo imeli možnosti preveriti dresov, zato je bil protest zavrnjen. Po finalni seriji smo nato podrobno pregledali pet dresov. Pri Lindvikovem smo ugotovili, da ni v skladu s pravili," je v mednarodnem prenosu dejal Sandro Pertile, prvi človek smučarskih skokov pri FIS.

"Videli smo čipiran dres, ki je bil razparan"

Glavni trener norveške ekipe Magnus Brevig je za Dagbladet pojasnil, da je bil kombinezon večkrat preverjen, ugotovljeno pa je bilo, da šiv v predelu mednožja ni bil dovolj elastičen.

Protest so sprožili Avstrijci, Poljaki in Slovenci, ki so bili zgroženi nad dogodki. Vložili so ga že pred tekmo, a je bil sprva zavrnjen. V času prve serije kontrolna ekipa ni mogla v celoti pregledati dresov, kar se je zgodilo šele po koncu tekmovanja. Zato se je tudi toliko časa čakalo na podelitev. Na koncu so diskvalificirali srebrnega Mariusa Lindvika in Jonhana Andreja Forfanga.

Andreas Widhölzl (levo) je bil presenečen nad dogodki. Foto: Guliverimage

Za skijumping.pl je o tej temi spregovoril glavni avstrijski trener Andreas Widhölzl: "Kar smo videli na posnetku, je bilo namreč zelo sumljivo. Ko je dres čipiran, ga ne smeš več spreminjati – prav za to so čipi namenjeni. Lahko narediš le najmanjše popravke na dresu, na primer ga malce raztegneš, če se zaradi uporabe spremeni prepustnost, vendar tudi to le v določenih mejah. Tu pa smo videli že čipiran dres, ki je bil razparan, nedokončan, v kosih. FIS je naš protest zavrnil. Vendar so kontrolorji po tekmi drese prerezali in našli nekaj sumljivega.

Posledica sta ti dve diskvalifikaciji. Vesel sem, da sta se zgodili. Zdaj je stvar jasna in zadovoljen sem s posledicami. Ko goljufaš, moraš biti kaznovan. To je dobro za prihodnost smučarskih skokov, čeprav seveda trenutno ni dobro za ugled našega športa. Treba bo delati za to, da bodo skoki pošteni. Morda potrebujemo natančnejše predpise? Morda več kontrolorjev? Vsi se poskušamo malo prilagoditi pravilom, mi, Slovenci, Nemci. A do zdaj smo ostajali znotraj meja. Tokrat pa smo se soočili z očitno prevaro – manipulacijo dresov po čipiranju," je za skijumping.pl povedal Widhölzl.

"Šlo je za prevaro"

Podobno je govoril tudi Jan Hörl, ki je bil na koncu srebrn, brona pa se je razveselil Japonec Rjoju Kobajaši, medtem ko je bilo zlato že pred diskvalifikacijo v rokah izjemnega Domna Prevca.

"Seveda je položaj zdaj zapleten in vzdušje bo nekoliko napeto. Žal mi je, da je prišlo do manipulacije z dresi Mariusa in Johanna. Šlo je za prevaro. A odprt sem za pogovor s kolegi iz Norveške, ker bi rad od njih izvedel, zakaj so to storili," je za omenjeni poljski skakalni portal dejal Hörl.

O goljufanju Norvežanov je za poljski medij spregovoril tudi Mathias Hafele, ki je v poljski skakalni reprezentanci zadolžen za skakalne drese: "To ni igranje na robu dovoljenega, kot pri dimenzijah dresov, kjer se lahko prilagodiš, da ostaneš znotraj pravil. To je kot doping. Videli smo nov dres, razparan na predelu nog, kjer so bile vidne trakaste strukture iz drugega materiala. To se ne bi smelo zgoditi. V notranjosti dresa ne sme biti nobenega dodatnega materiala. Prav tako se poraja vprašanje, ali je bil v tem dresu pravi čip ali pa morda nezakonit, kloniran ali prenesen iz že odobrenega dresa. Tega s posnetkov ni mogoče ugotoviti, bi pa morali to preveriti. Vsekakor pa je bil proces, ki smo ga videli na posnetkih, strogo prepovedan," je še pojasnil Hafele.