Zadnja tekma smučarskih skokov na nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu je bila v znamenju velikega zmagoslavja Domna Prevca in manipulacije z dresi norveškega tabora, ki so zaradi diskvalifikacije ostali brez srebrne medalje Mariusa Lindvika. Norvežani so se po škandalu oglasili, šokiran je prvi mož skokov Sandro Pertile.

Norveški skakalec Marius Lindvik je po osvojeni zlati medalji na manjši napravi že mislil, da je osvojil svojo četrto medaljo na svetovnem prvenstvu tudi na veliki napravi, na kateri je moral priznati premoč le Domnu Prevcu, nato pa je bil skupaj z Johannom Andrejem Forfangom in Kristofferjem Eriksenom Sundalom diskvalificiran.

V javnost so prišli videoposnetki, na katerih je videti, kako norveška ekipa v tajnosti spreminja skakalne drese. "Že med prvo serijo smo prejeli proteste treh reprezentanc. Med samo tekmo nismo imeli možnosti preveriti dresov, zato je bil protest zavrnjen. Po finalni seriji smo nato podrobno pregledali pet dresov. Pri Lindvikovem smo ugotovili, da ni v skladu s pravili," je v mednarodnem prenosu dejal Sandro Pertile, prvi človek smučarskih skokov pri FIS.

Glavni trener Brevig spregovoril, kje so našli težavo

Športni direktor norveške reprezentance Jan-Erik Aalbu je na tiskovni konferenci po debaklu izpostavil, da prevzema odgovornost za dogajanje.

"Tekmovalci niso odgovorni. Pomembno nam je bilo, da v pogovoru s Sandrom pri FIS dobimo jasen pregled nad situacijo. Zelo nam je žal, da se je prvenstvo tako končalo. Prvenstvo, ki je bilo sicer zelo uspešno za norveške skoke."

Magnus Brevig obžaluje nastal položaj. Foto: Guliverimage

Športni direktor se je moral braniti tudi pred očitki, da Norvežani v tej sezoni bolj kot drugi iščejo meje dovoljenega: "Ne, tega ne počnemo. V določenem obdobju so bili Avstrijci izjemno dominantni, pa jih nismo obtoževali goljufanja. Bili smo ljubosumni, ker so bili tako dobri. Nato smo se počasi izboljševali in danes skakali bolje. Marius Lindvik ne skače odlično zgolj zaradi nečesa, zaradi česar je bil diskvalificiran, temveč ker je tehnično izjemen skakalec."

Glavni trener norveške ekipe Magnus Brevig je za Dagbladet pojasnil, kaj je bil glavni vzrok diskvalifikaciji: "Kombinezon je bil večkrat preverjen, nato pa so ugotovili, da šiv v predelu mednožja ni dovolj elastičen."

Prvi mož skokov šokiran: Žalosten dan za smučarske skoke

Na vprašanje, kaj to pomeni, je odgovoril: "Preprosto – kombinezon mora biti elastičen na določenih mestih, v našem primeru pa ni bil. To je kršitev pravil."

V poljskem taboru so dogajanje označili za dopinško prakso, a Brevig temu ostro oporeka: "To je kršitev pravil."

In v kakšni meri sta bila prizadeta Marius Lindvik, ki je izgubil srebrno medaljo, in Johan Andre Forfang? "Seveda sta razočarana. Prekleto razočarana," je dejal prvi mož stroke v norveški reprezentanci.

Sandro Pertile je bil šokiran. Foto: Guliverimage

Dagbladet prav tako poroča, kakšen je bil odziv direktorja tekmovanj Sandra Pertileja. "Šokiran sem. To je žalosten dan za smučarske skoke," je za omenjeni medij dejal Pertile

Protest proti Norvežanom so podale Poljska, Avstrija in Slovenija. Na koncu sta Domnu Prevcu na odru za zmagovalce družbo delala Avstrijec Jan Hörl in Japonec Rjoju Kobajaši.