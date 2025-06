Nemška smučarska zveza se bo za gostiteljstvo svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju FIS 2031, za katerega so kandidaturo s Planico vložili tudi pri Smučarski zvezi Slovenije, potegovala z Oberstdorfom. To odločitev so sprejeli po glasovanju, v katerem je Saška smučarska zveza zaradi skrajšanega časa za priprave začasno prestavila svoje ambicije glede svetovnega prvenstva.

Vodilni pri Nemški smučarski zvezi so v ponedeljek uradno naznanili, da se bodo za gostiteljstvo svetovnega nordijskega prvenstva 2031 potegovali z Oberstdorfom. Nemci so se sprva zanimali za gostiteljstvo leta 2033, a so se po umiku avstrijske kandidature (Ramsau) odločili, da "glede na bistveno večje možnosti za uspeh prijave leta 2031" vskočijo že za prvenstvo dve leti prej in konkurirajo slovenskemu predlogu s Planico.

Sprva so se Nemci poigravali z dvema idejama za organizacijo svetovnega prvenstva leta 2031. Prva je predvidevala prvenstvo na Bavarskem, v Oberstdorfu, druga pa na Saškem, kjer bi moči združila Klingenthal in Oberwiesenthal. A slednja ideja je na koncu odpadla, saj so se na Saškem zaradi skrajšanega časa priprav na organizacijo tako velikega tekmovanja odrekli kandidaturi. Si pa prvenstvo želijo gostiti kdaj v prihodnosti.

Oberstdorf je prvenstvo zadnjič gostil leta 2021, ko ga močno zaznamoval koronavirus. Foto: Guliverimage

Na Saškem želijo SP gostiti v dogledni prihodnosti

"Da se je nemška zveza iz strateških razlogov odločila za kandidaturo že leta 2031, je odločitev, ki jo spoštujemo in jo aktivno podpiramo. Naš cilj je bil leta 2033 na Saškem organizirati svetovno prvenstvo na najvišji ravni. Po skupnem tehtanju nemških možnosti kandidature in skrbni preučitvi infrastrukturnih zahtev za organizacijo svetovnega prvenstva smo odobrili nemško kandidaturo z Oberstdorfom. A naš cilj ostaja, da svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v dogledni prihodnosti pripeljemo na Saško. Zato želimo v prihodnjih letih skupaj z zvezo, našimi partnerji na zvezni in deželni ravni ter z našimi občinami in klubi ustvariti potrebne strukturne in finančne pogoje," je odločitev, da se Saška umakne, komentiral predsednik saške smučarske zveze Heiko Krause.

Kot so še zapisali Nemci, imajo do 1. avgusta čas, da Mednarodni smučarski in deskarski zvezi oddajo uradno vlogo. Foto: Guliverimage

"Zelo spoštujemo odločitev Saške. Odprta in iskrena komunikacija simbolizira partnerstvo, ki nas združuje. Pomembno nam je, da ta odločitev ne spremeni našega skupnega cilja, da dolgoročno okrepimo lokaciji Klingenthal in Oberwiesenthal v vseh nordijskih smučarskih disciplinah," pa je ob tem med drugim dejal izvršni direktor nemške zveze Joerg Flechtner.

Kot so še zapisali Nemci, imajo do 1. avgusta čas, da Mednarodni smučarski in deskarski zvezi oddajo uradno vlogo.

Oberstdorf je nordijsko SP zadnjič gostil leta 2021, Planica pa dve leti pozneje.