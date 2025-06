Zaradi rezov v proračun prva izvedba novoletne turneje za skakalke pod vprašajem

Organizatorji enega od štirih skakalnih tekmovanj novoletne turneje v Innsbrucku so morali načrte o namestitvi umetne razsvetljave na Bergislu odložiti zaradi rezov v proračunu avstrijske zvezne vlade. Prva izvedba novoletne turneje za smučarske skakalke, ki so jo načrtovali v sezoni 2026/27, ostaja pod vprašajem.

V začetku leta so prireditelji objavili načrt za postavitev umetne razsvetljave na olimpijski skakalnici Bergisel. Posodobitev naj bi bila ključna za napovedani turnir štirih skakalnic za ženske, ki naj bi debitiral v sezoni 2026/27 po združitvi moškega in ženskega koledarja svetovnega pokala.

"Trenutno poteka postopek soglasja investicije pri državnem pooblaščencu za varstvo okolja, nato pa bomo takoj objavili razpis in določili terminski plan gradnje. Vendar pa ne moremo zagotoviti, da bo namestitev reflektorjev dokončana pred letom 2026," je januarja pojasnil generalni direktor avstrijske smučarske zveze Christian Scherer.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Stroški namestitve reflektorjev ocenjeni na 4,5 milijona evrov

Po ugotovitvah dnevnika Tiroler so stroški namestitve umetne razsvetljave na Bergislu ocenjeni na 4,5 milijona evrov. Avstrijska smučarska zveza in mesto Innsbruck naj bi pokrila vsaka po šestino zneska, preostali del investicije pa naj bi v enakih delih plačali iz avstrijskih zveznih in tirolskih deželnih sredstev.

Na koncu se je zvezna vlada umaknila iz financiranja naložbe zaradi zmanjšanja proračuna. Zaradi tega je celoten načrt postavitve razsvetljave na skakalnici v Innsbrucku zastal.

"Res je, da je bil projekt v sodelovanju z ministrstvom za šport začasno preložen - vsaj za eno leto -," so potrdili pri avstrijski zvezi.

Nezadovoljstvo avstrijske zveze

Avstrijska zveza ni zadovoljna z zamudo pri projektu Bergisel. Vstopnice za finalno tekmovanje novoletne turneje štirih skakalnic v Innsbrucku so bile prvič po devetih letih razprodane.

Po drugi strani so prav v prestolnici Tirolske največkrat odpovedali tekmo. Umetna razsvetljava bi povečala možnosti za izvedbo tekmovanj, ne le za moške, ampak tudi za ženske.

Foto: Guliverimage

"Treba je opozoriti, da brez sodobne svetlobne rešitve tveganja, povezana z organizacijo turneje, tako moške kot morda tudi ženske, na Bergislu v Innsbrucku veljajo za previsoka," so izjavo avstrijske zveze navedli pri skijumping.pl.

Avstrijska zveza je svoje partnerje turneje - Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen in Bischofshofen - že obvestila, da bo treba za žensko tekmovanje poiskati drugo lokacijo v Avstriji, ker reflektorji na Bergislu ne bodo pravočasno nared. Za zdaj ni znano, ali bo prva ženska novoletna turneja res debitirala v poolimpijski sezoni 2026/27.

