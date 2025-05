"Zagotovo je bilo to eno težjih obdobij v mojem življenju, saj takih bolečin, kot sem jih imela po operaciji, nisem imela še nikoli do zdaj in upam, da jih tudi nikoli več ne bom. Upam, da bo šlo zdaj samo še navzgor, da se vse izboljša, da se bolečine umirijo in da grem lahko stoodstotno v vse treninge," pravi rekonvalescentka Nika Vodan, ki se poškodbi in operaciji kolena za zdaj še po prilagojenem programu pripravlja na olimpijsko sezono.

Preteklo sezono Nike Vodan je ukrojila poškodba kolena, zaradi katere je januarja prestala operacijo in se morala sprijazniti z vlogo gledalke smučarskih skokov. Sledili so meseci rehabilitacije, tako da so njene priprave na novo, olimpijsko sezono za zdaj še prilagojene.

"Trening prilagojen"

"Težko je reči, v kakšnem stanju sem, trenutno poskušam nekatere treninge že opravljati z dekleti, a je vse skupaj še prilagojeno. Za moč delam s fizioterapevtom Gabrom Arhom, izvajam vaje, ki sem jih dobila od DIF, kjer opravljam rehabilitacijo. Vaje za stabilizacijo in specialne vadbe pa že opravljam z dekleti. Je pa tako, da imam od priprav še malo razboleno koleno, a upam, da se to čim prej popravi in da bom kmalu lahko normalno trenirala," je o trenutnem procesu priprav v začetku tedna dejala Vodan.

"Od priprav imam še malo razboleno koleno, a upam, da se to čim prej popravi in da bom kmalu lahko normalno izvajala treninge." Foto: Aleš Fevžer

Upa, da bi lahko bila na skakalnici že prihodnji teden

Ženska reprezentanca se je v teh dneh prvič v letošnjih pripravah odpravila na skakalnico v Planico, a rekonvalescentka bo morala, kot je dejala v ponedeljek, na prve prave skoke na skakalnici še počakati.

"Komaj čakam, da začnem tudi treninge na skakalnicah. Do zdaj smo bili na 'big footkah', zdaj gre ekipa na skakalnico, a sama moram dobiti še zeleno luč za to od mojega zdravnika. Mislili smo, da bom že ta teden lahko šla na skakalnico, ampak je koleno preveč razboleno, tako da smo rekli, da gremo najprej na pregled k ortopedu, ki me je operiral, da vidimo, kakšno je stanje. Želela bi si, da bi bila prihodnji teden že pripravljena na prave skoke."

Zahtevno tako za telo kot za glavo

Petindvajsetletnica pravi, da so bili zadnji meseci zahtevni tako fizično kot psihološko. "Zagotovo je bilo to eno težjih obdobij v mojem življenju, saj takih bolečin, kot sem jih imela po operaciji, nisem imela še nikoli do zdaj in upam, da jih tudi nikoli več ne bom. Upam, da bo šlo zdaj samo še navzgor, da se vse izboljša, da se bolečine umirijo in da grem lahko stoodstotno v vse treninge. Težko je bilo tudi za glavo, a menim, da sem skozi najhujšo krizo že šla. Malo me na trenutke edino jezi, ker kdaj na treningu ne morem izvesti določene vaje, saj je prisotna bolečina, a po drugi strani pa me ravno to še bolj podžge, da še bolj zavzeto delam."

"Razlike med nami še vedno so, a to je glede na operacijo in rehabilitacijo logično. Bom pa rekla, da sem lahko vsaj malo bolj mirna, da sem nekaj naredila tudi v tistem času, ko so bili morda nekateri na dopustu." Foto: Grega Valančič

Njen dopust ni bil povsem dopustniški, pravi, pač pa predvsem posvečen vrnitvi v skoke. "To je bil bolj aktiven dopust, tako da sem tudi takrat trenirala in hodila v fitnes, saj sem se zavedala, da če bom takrat delala, bom bližje ekipi, da bom malo manj v zaostanku. Razlike med nami še vedno so, a to je glede na operacijo in rehabilitacijo logično. Bom pa rekla, da sem lahko vsaj malo bolj mirna, da sem nekaj naredila tudi v tistem času, ko so bili morda nekateri na dopustu. Pravi dopust bo že prišel, ko bo pravi trenutek, mislim, da bo po sezoni več časa zanj."

Motivacije ne manjka

Nova sezona prinaša tudi olimpijske igre, s katerih se je Vodan že vrnila s kolajnama. V Pekingu pred tremi leti je bila bronasta na posamični tekmi, na mešani ekipni preizkušnji pa je z rojaki osvojila zlato.

"Olimpijske igre so vrhunec te zimske sezone, tako da motivacije ne manjka. A kot prvo menim, da ne smem imeti previsokih pričakovanj, kot drugo pa se želim res osredotočiti na koleno, da ga res rehabilitiramo do popolnosti, da bodo potem treningi stoodstotni."

Pozdravlja zaključek sezone v Planici, v kateri želi preleteti daljavo moža Aljaža. Foto: Grega Valančič

"Eden od lepših zaključkov sezone"

Pa ne le olimpijske igre, v prihajajočem tekmovalnem obdobju skakalke v Planici, na Letalnici bratov Gorišek, čaka premierno letenje. Vodan, katere velika želja je preleteti 200 metrov, pozdravlja odločitev Mednarodne smučarske zveze in upa, da bi ji prav pod Poncami uspelo preleteti daljavo moža Aljaža (217,5).

"Super novica, menim, da smo si vsa dekleta to želela, zdaj pa smo to tudi dobila. To bo en lepših zaključkov sezone, vedno sem si želela leteti v Planici, ker je tam tudi moj mož skočil, kolikor je skočil, tako da bi ga rada prav tam preskočila," je sklenila zmagovalka sezone svetovnega pokala 2020/21.