Peter Prevc se vrača v slovenske smučarske skoke

Peter Prevc je po dolgem dopustu, kot se je lani sam izrazil, sprejel odločitev, kaj bo počel po zaključku tekmovalne kariere. "Ko sem šel na koncu pretekle sezone v Vikersund, sva se s Hrgoto pogovarjala in je izrazil željo, da bi se lahko pridružil njegovi ekipi kot nekdo, ki skrbi za opremo, razvoj opreme in komunikacijo med proizvajalci. V smeri tega, da so tekmovalci čim zadovoljnejši. In smo kmalu po Planici našli skupen jezik," je svojo novo vlogo v slovenskih skokih v pogovoru za TV Slovenija pojasnil Prevc.

Peter Prevc je nehal tekmovati pred dobrim letom dni. Foto: www.alesfevzer.com "Mislim, da sem lahko dobra vez med tekmovalci in proizvajalci. Ko tekmovalec s svojimi besedami in občutki pove, kaj ga moti na opremi, kaj bi rad izboljšal, jaz potem to prevedem." Še naprej ga vleče v skoke, priznava. "Želja po napredku, ki se nikoli ne konča," je še dejal nekdanji zmagovalec svetovnega pokala v smučarskih skokih, ki si je v soboto ogledal goriško etapo kolesarske Dirke po Italiji.

Več o novi Petrovi vlogi bo najverjetneje v ponedeljek povedal glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota, saj bo ekipa za medije odprla kondicijski trening.