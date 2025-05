Še en nekdanji slovenski smučarski skakalec bo v prihodnji sezoni služboval v finskem skakalnem taboru. Ob glavnem trenerju Igorju Medvedu bo s Finci sodeloval Anže Semenič.

"Nekdanji skakalec bo med olimpijsko sezono postal tehnik finske ekipe za opremo," so zapisali pri Yle in dodali, da bo 31-letnik nasledil Kimma Savolainena.

"Pogodba (z Anžetom, op. a.) bi morala začeti veljati 1. junija. Za to smo dobili zeleno luč sindikata. Kimmu sem hvaležen za njegovo delo. Bil je v veliko pomoč v težkih trenutkih," je za finski medij dejal Medved, ki se je k severnjakom preselil pred lansko sezono.

Semenič, ki je kariero končal leta 2022, je v svetovnem pokalu slavil eno zmago, na ekipnih tekmah pa šestkrat stal na odru za zmagovalce svetovnega pokala. Leta 2018 je z rojaki na ekipni tekmi svetovnega prvenstva v poletih osvojil srebro.

Igor Medved je glavni trener Fincev. Foto: Guliverimage

Širše sodelovanje s Slovenci

Po besedah ​​Medveda je Semeničeva zaposlitev del širšega sodelovanja Fincev, pri katerih se je finančno stanje nekoliko izboljšalo, ni pa še tako, kot bi si na želeli, s Slovenijo.

"Z Robijem (Hrgoto, op. a.) sem se pogovarjal o možnosti sodelovanja in je bil za to. To sicer ni uradni dogovor, a poleti bomo poskušali biti več časa na istih prizoriščih," pravi Medved. Tako naj bi bili do konca junija skupaj v Kranju in Planici, septembra pa v Oberstdorfu.