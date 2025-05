Lindvik, ki je skupaj s še nekaterimi reprezentančnimi kolegi prvenstvo in nato tudi sezono končal po aferi z dresi, ki je iz norveškega tabora med drugim odnesla glavnega trenerja Magnusa Breviga, bi moral na vprašanja odgovarjati v sklopu pripravljalnega tabora Norvežanov na Gran Canarii.

Norveški skakalec bi moral odgovarjati televizijski mreži NRK in še nekaterim drugim medijem, a prav po poročanju omenjene mreže je direktor reprezentanc Jan-Erik Aalbu sporočil, da do srečanja s sedmo silo vendarle ne bo prišlo: "Mislim, da je to žalostno. Marius še vedno preživlja zelo težke čase. Večkrat je dejal, da želi počakati, da se preiskava zaključi. In ni še končana."

Aalbu je dodal še, da je vesel, da se je Lindvik vrnil v trenažni proces in da se bo sam odločil, kdaj bo odgovarjal na vprašanja: "Lahko si samo predstavljate, kako mu je bilo zadnjih 12 tednov. Zelo sem vesel, da se je zdaj vrnil in dobro trenira. Fokus je pravi. Tega srečanja se je bal in ne vidim razloga, da bi ga silili v nekaj, v kar sploh noče biti vpleten."

Tako Lindvik kot Johann Andre Forfang, ki sta bila zaradi omenjenega škandala na tekmi na večji napravi diskvalificirana, sta na družbenih omrežjih zanikala, da sta vedela, da so bili kombinezoni na SP manipulirani, a ne eden ne drugi se še nista odzvala na vprašanja medijev.