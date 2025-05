Po mnogo letih se je vendarle začela modernizacija največje skakalnice v Ameriki, poroča poljski skijumping.pl. Prva faza prenove Copper Peaka, ki je namenjena prilagoditvi doskočišča velike skakalnice sodobnim standardom, naj bi bila končana jeseni leta 2026. Tamkajšnje vodstvo še vedno zbira sredstva za izgradnjo skakalnice in sodniškega stolpa, tako da še ni jasno, kdaj bi to ameriško prizorišče lahko znova gostilo tekme.

Modernizacijo največje skakalnice v ZDA Copper Peak, ki je nekoč spadala med letalnice, se je napovedovalo dalj časa, na koncu več desetletij, a je zaradi pomanjkanja finančnih sredstev vse do danes ostalo le pri besedah. Zdaj pa se bodo dela na prizorišču, kjer so tekmovanja zadnjič potekala daljnega leta 1994, vendarle začela, piše poljski skijumping.pl.

Po prenovi naj bi bila nekdanja letalnica velika 180 metrov, K-točka pa pri 161 metrih. Doskočišče bo pokrito s plastiko, tako da bo na njej mogoče trenirati vse leto. Direktor svetovnega pokala Sandro Pertile si želi, da bi Ironwood postal zadnja postaja koledarja poletne velike nagrade.

Prva faza prenove Copper Peaka je namenjena prilagoditvi doskočišča velike skakalnice sodobnim standardom in naj bi bila končana novembra leta 2026. Uradni začetek del, pri katerih sodelujejo številni partnerji in ljudje, ki podpirajo projekt, je predviden 30. maja, do konca letošnjega poletja pa bo doskočišče pripravljeno za betoniranje. Ta postopek se bo začel spomladi 2026, novembra 2026 pa naj bi bilo vse pripravljeno za postavitev plastičnih podlog.

Direktor svetovnega pokala Sandro Pertile je v rednih stikih z vodstvom objekta na ameriškem prizorišču. Foto: Guliverimage

Finančnih sredstev za modernizacijo skakalnice in gradnjo sodniškega stolpa še ni

Če naj bi obnova doskočišča potekala po načrtih, pa je zgodba drugačna pri modernizaciji skakalnice in gradnji novega sodniškega stolpa, saj vodstvo objekta še nima potrebnih sredstev. Tako je tudi težko napovedati, kdaj naj bi se tekmovanja vrnila na to prizorišče.

"V zvezi s tem še nimamo načrtov, dokler ne zberemo manjkajočih sredstev za obnovo objekta," je za poljski medij dejal predsednik načrtovalnega odbora za smučarske skoke na Copper Peaku Bob Jacquart in dal vedeti, da so pogosto v sporu s Pertilejem.

"S Sandrom se osebno pogovarjam enkrat mesečno. Je na tekočem in zelo spodbuja projekt. Redno komuniciramo tudi s komisijo Mednarodne smučarske zveze za smučarske skoke."