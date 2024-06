Nekdanji slovenski smučarski skakalec, zadnja leta pa trener Igor Medved je tudi uradno postal novi glavni trener finske skakalne reprezentance. Po poročanju finskega Yle sta se Medved in finska zveza, ki se sooča s finančnim primanjkljajem, dogovorila za sodelovanje za eno leto z možnostjo podaljšanja.

Daleč so zlati časi finskih smučarskih skokov, ki ne najdejo poti iz krize. Tako rezultatske kot finančne. Niko Kytosaho je bil v lanski sezoni svetovnega pokala v skupnem seštevku na 30. mestu najvišje uvrščeni finski skakalec. In še on je konec marca napovedal, da zapušča finsko reprezentanco, saj mu sistem ni po godu.

Po koncu sezone je po komaj letu dni iz osebnih razlogov odstopil selektor Fincev Lauri Hakola, tako da so morali na zvezi poiskati novega šefa trenerskega štaba. Že pred mesecem je finski medij Yle poročal, da naj bi mesto prevzel Igor Medved, pretekli teden pa je to postalo tudi uradno.

Tako Medved kot športni direktor smučarskih skokov in nordijske kombinacije na finski zvezi Mika Kojonkoski sta za Yle potrdila, da so se dogovorili za sodelovanje za eno leto z možnostjo podaljšanja za dodatno leto.

Foto: Guliverimage

Po dolgih letih dela v Sloveniji na sever

Triinštiridesetletni Slovenec, ki je tekmovalno kariero smučarskega skakalca končal leta 2006, se je kaj hitro znašel v trenerskih vodah, zadnjih 13 let je deloval kot glavni trener slovenske B-reprezentance v smučarskih skokih. Po tej sezoni pa so pri Slovenski smučarski zvezi sporočili, da ga bo zamenjal Goran Janus.

Foto: Guliverimage

Financiranje iz sredstev olimpijskega komiteja

Kot so še zapisali pri Yle, bodo zaradi težkega finančnega položaja finske smučarske zveze plačo slovenskega trenerja do 31. oktobra financirali iz sredstev Olimpijskega komiteja za dvig vrhunskega športa.

Medved je postal šele drugi tuji trener v zgodovini finskih smučarskih skokov, pred tem je finsko reprezentanco med letoma 2016 in 2018 vodil Avstrijec Andreas Mitter.