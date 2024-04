Zaskrbljen nad odločitvijo najboljšega skakalca

Po koncu sezone smučarskih skokov je v skakalnem svetu presenetila novica, da finski skakalec Niko Kytosaho zapušča finsko reprezentanco, ker mu ni po godu sistem. Legendarni finski trener Mika Kojonkoski je presenečen in hkrati zaskrbljen nad to potezo.

Finsko presenečenje te sezone Niko Kytosaho se je pred sezono celo spogledoval z upokojitvijo, na prvih 13 postojankah zbral vsega 17 točk, nato pa zablestel na svetovnem prvenstvu v poletih na Kulmu, kjer je osvojil sedmo mesto.

Kmalu zatem je bil v svetovnem pokalu deveti v Willingenu, v Oslu pa bil nato še sedmi. Po koncu sezone se je odločil, da zapusti finsko reprezentanco in se bo pripravljal samostojno, kar je marsikoga presenetilo.

Direktor smučarskih skokov in nordijske kombinacije pri finski zvezi Mika Kojonkoski je hkrati izrazil tudi zaskrbljenost nad razglasitvijo najboljšega finskega skakalca: "Jasno je, da so bili finski smučarski skoki dolgo časa soočeni z izzivi, kar je razvidno iz rezultatov, vendar smo imeli najboljšo sezono po letu 2014. Več let je bilo posvečenih ponovnemu poskusu zgraditi boljšo finsko kulturo treninga skokov. Vse se spreminja, a ko govorimo o velikih stvareh in kulturi, je potreben čas."

"Sem stoodstotni zagovornik trenerja Laurija Hakole. Je pravi trener na pravem mestu. Imamo konkurenčno in razvijajočo se reprezentanco. Ni nam še uspelo ustvariti idealnih pogojev za najboljše vsakodnevne treninge na svetu, a k temu nenehno stremimo. Upam, da bodo naši najboljši skakalci trenirali skupaj. Optimalno delo vključuje tudi učenje od drugih. Če se športnik ne počuti kot del ekipe in se noče počutiti tako, to ni dobro za nikogar," je še dodal legendarni finski trener Kojonkoski.