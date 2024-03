Čustveno srečanje Petra Prevca z navijačem, ki ga je v Planici zadela srčna kap

Smučarski skakalci in skakalke so prejšnji konec tedna sklenili sezono. Vsaj uradno, ne pa povsem zares, saj so sledile številne medijske in sponzorske obveznosti. Slovenski orli in orlice tako še niso rekli zadnje. V četrtek so obiskali Telekom Slovenije in pozdravili številne navijače, med katerimi so prednjačili najmlajši. V središču pozornosti sta bila Nika ter Peter Prevc. Slednjega je ganilo srečanje z navijačem, ki je 20. marca 2016 v Planici doživel srčni infarkt. Na srečo se je izteklo kot v pravljici. Gospod Blaž je preživel, Peter je tisti dan zmagal, osem let pozneje pa sta se srečala v živo. Bilo je ganljivo.

Športniki znajo ceniti vsak evro, ki je vložen v njihovo delo in jim pomaga na poti do boljših rezultatov. Telekom Slovenije ima kot krovni pokrovitelj Smučarske zveze Slovenije nesporne zasluge pri uspehih slovenskih zimskih športnih junakov, kjer že vrsto leto izstopajo smučarski skakalci, v zadnjih sezonah pa vse bolj opozarjajo nase in vladajo tudi skakalke.

"Veseli smo za vse, kar ste naredili, in za vse, za kar se trudite. Za ves trud in požrtvovalnost," je predsednik uprave Telekom Slovenije Boštjan Košak nagovoril pisano športno druščino, ki je v četrtek obiskala BrihtaPlac, in izrazil veselje, da so lahko del te zgodbe.

Telekom Slovenije mu je podaril NEO. ''Za naše pojme je to najboljša multimedijska platforma. Najboljše za najboljšega. Ponuja zabavo za vso Petrovo družino, zdaj, ko bodo imeli več časa,'' je pojasnila članica uprave Telekoma Irma Gubanec, sicer velika ljubiteljica smučarskih skokov. Foto: Bojan Puhek

Članica uprave Telekoma Irma Gubanec je izpostavila geslo "S pticami si delimo nebo". Z razlogom, saj so v goste prišli neustrašni orli in orlice. "Vaše dosežke gledamo v izteku. To je nepredstavljivo. Če kdo pade ali oddrsa, z vami trpi celotna Slovenija, z uspehi pa jo dvignete. Ko naredite tisto, kar je nepredstavljivo za povprečnega človeka," je pohvalila športne goste, po njenem nagovoru pa je sledil gromek aplavz. Darila so se podarjala obojestransko, prejeli so jih tako športniki, prejel jih je tudi Telekom. V zahvalo za pomoč in zaupanje ter prispevek, brez katerega bi se težko gradile tako všečne zgodbe, polne rezultatskih uspehov in medalj.

Nika Prevc ne bo izdala recepta

Najstnica Nika Prevc je bila v sezoni 2023/24 najboljša smučarska skakalka na svetu. Foto: Bojan Puhek Nato so prišli na vrsto zbrani zimski junaki, skakalcem in skakalkam sta delala družbo tudi alpska smučarja Žan Kranjec in Ana Bucik, ter občinstvu delili občutke ob koncu sezone. Nika Prevc, dobitnica velikega kristalnega globusa, ni bila gostobesedna. A kdo bi ji zameril.

Utrujenost po koncu naporne sezone je naredila svoje. V svojem slogu, v katerem, vsaj kar se javnih nastopov tiče, še ne prevladujejo daljši stavki, je na vprašanje voditelja Saše Jerkovića, zakaj jo na skakalnicah nese tako daleč, šaljivo odgovorila: ''Ne bom povedala, da ne bo Ema slišala,'' je nasmejala občinstvo, pa tudi starejšo reprezentančno kolegico Emo Klinec, ki je pred tem priznala, da ne bi bilo slabo poznati Nikinega recepta, saj bi lahko tako letela še dlje.

''Ker je Nika sup'r punca in je najboljša na svetu, si zasluži sup'r paket,'' je Telekom Slovenije podelil Niki nagrado, mobilni paket za mlade – SUPR. Foto: Bojan Puhek

Poleti z avtodomom v južne kraje

Njen najstarejši brat Peter Prevc je v nedeljo tudi uradno sklenil tekmovalno pot. Njegovo spektakularno slovo v Planici je orosilo oko marsikaterega Slovenca. Je pričakoval, da bo ob njegovem odhodu jokala vsa Slovenija? "Iskreno povedano, sem. To je bil cilj te predstave," ni ovinkaril sveže upokojeni skakalni as. Če bi tako dobro skakal že v prejšnji sezoni, bi se najverjetneje poslovil že lani. Tako pa je vse skupaj prestavil in se poslovil na vrhuncu.

Slovenskih športnih junakov so se najbolj razveselili najmlajši navijači. Foto: Bojan Puhek

Krize ob koncu kariere, zdaj ve, da mu v začetku maja ne bo treba na uvodne priprave na novo sezono, sploh ne čuti. V bistvu bolj čuti olajšanje in odšteva dneve do pravih poletnih družinskih počitnic, ki si jih že dolgo ni privoščil. Z avtodomom bi se lahko z družino odpravil v toplejše južne kraje, vsekakor stran od hladnega severa, kjer prevladujejo skakalnice. V karieri se jih je preveč nagledal, po izračunih je v karieri opravil okrog 16 tisoč skokov. In kaj sledi? "Najprej moram doma malce poležati in dati noge v zrak," je razkril prvi cilj. Končno bo dočakal počitek.

Kdo želi spominski podpis Petra Prevca? Vsi! Foto: Bojan Puhek

Kako pa doživlja zvezdništvo, nenazadnje je bil v zadnjih dneh verjetno najbolj priljubljeni Slovenec? "Sem raje trdno na tleh. Upam, da bom tak tudi ostal," želi ostati dobri stari, prav nič vzvišen Peter. Njegove iskrene besede so bile nagrajene s toplim aplavzom, nato pa je s čustvi prežet dogodek dočakal vrhunec, ko je poslušal sporočila, ki so mu jih prek odzivnika, to je bila posebna Telekomova akcija ob njegovem koncu kariere, namenili navijači. Še enkrat več se je lahko prepričal, kako velik športnik je v njihovih srcih. In kako močan vtis je pustil na njih.

V Planici stiskal pesti za Prevca, nato ...

Podobno velja za zakonca, ki sta dogodek obiskala kot posebna gosta in s svojo zgodbo ganila Petra. Kaj se je zgodilo? Gospod Blaž je skupaj z ženo leta 2016 spremljal tekmo za svetovni pokal v Planici. Kot velik navijač Petra Prevca je stiskal pesti zanj, a ga je zdravje pustilo na cedilu.

Zadela ga je srčna kap. Začela se je borba za njegovo življenje, reševalci, pozneje pa zdravniki so se odzvali vrhunsko, tako da je pozneje v ljubljanskem kliničnem centru sledil srečen razplet. Tisti dan, ko se je to zgodilo, je bil Prevc najboljši v Planici. Zmagal je, a je še za večjo zmago poskrbel Blaž. "Zagotovo," se je strinjal Peter. Nato je sledila skupinska fotografija. Bilo je ganljivo, veselje ob objemih pove več kot sto besed. Blaž se po vseh letih še vedno v šali sprašuje, kako to, da je zmagal Peter, saj je letel le v poden skakalnice, on pa vse do Ljubljane!

Foto: Ana Kovač

Tako ganljivo in slovesno je bilo ob obisku zimskih športnih junakov na Telekomu. Sledilo je druženje z navijači, svetovni splet je preplavilo morje fotografij, na katerih so se Peter Prevc, Nika Prevc in druščina rade volje slikali z obiskovalci. Pa do naslednjega druženja, neustrašni lovci na daljave! In veliko sreče v drugi karieri, legenda Peter.