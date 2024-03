Slovenska legenda smučarskih skokov Peter Prevc je v Planici zaključil veličastno kariero. Rajanje se je začelo že takoj po tekmi, prireditelji so mu pripravili imenitno slovesnost, čustveni so bili prav vsi, tudi športnemu junaku je ušlo nekaj solz, a s tem njegovega poslovilnega dne še ni bilo konec, zaključil se je na gala prireditvi v Kranjski Gori. To je bilo vsekakor slovo, ki si ga je veliki šampion zaslužil. Na njem ni manjkalo znanih imen. Več v fotogaleriji in spodnjem videu.

Utrinki z gala večerja in kratek Petrov nagovor (vir: STA):

Na posebnem dogodku v dvorani Vitranc v Kranjski Gori so se zbrali prijatelji Petra Prevca, med njimi seveda njegovi reprezentančni kolegi, pa tudi znani obrazi iz drugih športov, njegovi sopotniki z največjih tekmovanj, pa družinski člani in tudi kakšen imenitnež iz nešportnih krogov ni manjkal.

Predsednik Smučarske zveze Slovenije (SZS) Enzo Smrekar ga je že povabil k sodelovanju. "Prepričan sem, da tvoja pot v naši zvezi ni končana in bomo našli način, da nas boš bogatil še naprej," ga je povabil Smrekar, Peter Prevc pa mu je v dvorani Vitranc v Kranjski Gori pred okrog 500 povabljenimi gosti odvrnil: "Najprej me čaka dolg dopust."

Nekdanji sotekmovalci so Petra Prevca presenetili s prav posebnim darilom:

"Življenje velikokrat ni fer in lahko, to si izkusil. A si s svojim uspehi dokazal, da si arhitekt in inženir svojega življenja," je povedal njegov brat Domen Prevc. Potem mu je izročil posebno uro. "To so nosili prvi astronavti kot vrhunec inženirstva. In to te pooseblja," je dodal edini izmed treh bratov Prevc, ki še ostaja v skokih na vrhunski ravni. Foto: Nebojša Tejić/STA

Celodnevno poslovilno dogajanje je le dokaz, kako globok pečat je 31-letnik iz Dolenje vasi pustil v slovenski športni zgodovini.

"Novembra me je bilo še strah tega, kaj me čaka. Sedaj pa se veselim vsega in bom pustil času čas, da se misli umirijo in usmerijo naprej," je Peter Prevc iskreno delil misel, da še ne ve, kaj bo počel. Foto: Nebojša Tejić/STA

Na gala prireditvi v Kranjski Gori so se veličastni karieri Petra Prevca in njegovemu prispevku za slovenski šport poklonili tudi Borut Pahor ... Foto: Nebojša Tejić/STA

... Jan Plestenjak ... Foto: Nebojša Tejić/STA

... sestri Nika in Ema ... Foto: Nebojša Tejić/STA

... brat Cene Prevc s srčno izbranko ... Foto: Nebojša Tejić/STA

... predsednik OKS Franjo Bobinac ... Foto: Nebojša Tejić/STA

... Anže Lanišek z ženo ... Foto: Nebojša Tejić/STA

... Franci Petek z lepšo polovico ... Foto: Nebojša Tejić/STA

... Lovro Kos s srčno izbranko ... Foto: Nebojša Tejić/STA

... Nejc Dežman s srčno izbranko ... Foto: Nebojša Tejić/STA

... Luka Jezeršek in Anže Langus s srčnima izbrankama ... Foto: Nebojša Tejić/STA

... brat Domen Prevc s srčno izbranko ... Foto: Nebojša Tejić/STA

... predsednik SZS Enzo Smrekar z ženo ... Foto: Nebojša Tejić/STA

... Robert Kranjec s pisano druščino ... Foto: Nebojša Tejić/STA

... Tomi Trbovc, predstavnik za stike z javnostjo pri SZS, z družino ... Foto: Nebojša Tejić/STA

