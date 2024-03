Častitljivi hvalospevi iz tujine na račun Petra Prevca

"To je poseben trenutek, tudi za nas. Eden največjih v našem športu je. Velik športnik je in veliko spoštovanje imam do njega. Razumem ga, ker želi biti z družino, ženo in otroki. Popolno kariero je imel," se je uvodoma slovesa Petra Prevca dotaknil prvi mož letošnje skakalne zime Stefan Kraft.

"Lepo daje vedeti, da v življenju niso le smučarski skoki. Posebno je, da si želi preživeti čas z družino. Prav tako je odlično, da je končal na tako visoki ravni. Kaj pa vemo, morda pa si bo premislil in se vrnil čez eno leto," se je na koncu zasmejal Kraft, ki je spregovoril tudi o odnosu, ki sta ga imela: "Veliko bojev na skakalnicah sva imela. Spoštovala sva se. Vedno je bil prijazen in pošten. Užival sem v njegovi karieri."

Stoch: Je odlična oseba, eden najboljših v tem športu

Hvalospevov ni manjkalo niti, ko je do besede prišel nemški skakalec Karl Geiger: "Je eden največjih v našem športu, sploh v zadnjem desetletju. Podpisal se je pod ogromno izjemnih skokov in ogromno zmag, a še pomembneje je, da je kot oseba zelo preprost. Lahko mu le čestitamo za odlično kariero. Ne vem, kaj bo počel v prihodnosti, a menim, da se bo dobro znašel pri tem, kar si bo izbral."

Karl Geiger je prav tako govoril z izbranimi besedami o slovenskemu šampionu. Foto: Guliverimage

Velik vtis je pustil tudi pri poljskih skakalcih. S Kamilom Stochom je prav tako bil posebne bitke, o Petru pa je govoril z izbranimi besedami: "Težko je v nekaj besedah strniti misli ob koncu kariere Petra Prevca. Je odlična oseba, eden najboljših v tem športu. Popolnoma si zasluži tak konec kariere, nizal je odlične rezultate. Ne bom rekel, da sem šokiran nad njegovimi rezultati, sem pa malce ljubosumen, saj bi si večina športnikov želela končati kariere na podoben način in s podobnimi rezultati."

"Ob njegovih rezultatih ni kaj dodati. Gre za odličnega športnika, dosegel je vse, kar je bilo mogoče doseči v skokih. Je odlična oseba. Sicer nisva veliko časa preživela skupaj, a kar sva ga, lahko rečem, da je zelo dobra oseba in zelo prizemljen. Ostali bodo lepi spomini. Želim mu vse najboljše v prihodnje, česarkoli se bo lotil. Verjamem, da ga zdaj čaka nekaj odmora, počitka, potem pa se bo verjetno posvetil temu, kar ga veseli. Želim mu vse najboljše in se veselim, da ga ob kakšni priložnosti še srečam na skakalnici in tam preverim, v katero smer je šlo njegovo življenje," je lepe besede slovenskemu šampionu namenil Dawid Kubacki.

In kaj je rekel legendarni Noriaki Kasai, ki je v Planici letel pri 51 letih? "Mislim, da se bo Peter vrnil," se je zasmejal priljubljeni Japonec.