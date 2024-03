Slatnar dal vedeti, da bo nastala zelo velika luknja

Ko Peter Prevc, šampion z veliko začetnico, končuje svoje popotovanje vrhunskega športnika, se odpirajo spomini na izjemen pečat, ki ga je pustil v svetu smučarskih skokov. Z zanosom in odločnostjo je zaznamoval pot od začetka do konca kariere. V pogovoru za Sportal kot nekdo, ki je bil tesno povezan z njegovo kariero, je Peter Slatnar, proizvajalec smuči, podal svoje misli in občutke.

Odhaja Peter, šampion z veliko začetnico. Sami ste bili vpeti v njegovo kariero. Kako se ga spominjate od začetka pa do konca kariere?

Že od samega začetka sem ga spremljal. Kot obetavnega fanta. Odkar ga poznam, to je približno 20 let, se je iz fanta razvil v persono, ikono, zvezdo. Konec koncev je vse to v pravem pomenu besede. Možak, ki ima besedo, karizmo, avtoriteto. To mi je pri njem všeč. Večkrat dajem vedeti, da se marsikaj rad od njega kaj naučim. Ker lahko veliko.

Peter Slatnar o presenečenju za Niko in Petra Prevca

Kakšna praznina bo nastala ob njegovem odhodu, če gledava z vidika slovenskih skokov?

Zelo velika luknja bo nastala. Ne znamo si predstavljati, kaj bo to prineslo. Upam, da ga bo potegnilo in pritegnilo v šport, ki ga ima rad. Da se ne bo umaknil. S svojim imenom lahko veliko doprinese. Po drugi strani sem vesel, da je prišla sestra Nika. Vedno se hecam, da je zdaj prišla Nika in povlekla Prevčev voz. Zdaj je na atu domača naloga, da razmišlja kaj v tej smeri (smeh, op. a.). Mislim, da je učinek Petra Prevca, Nike Prevca in preostalih velik. So bili in so gonilne sile. Sotekmovalci vidijo, kako se je on trudil, kako delal. To tradicijo, napor, znanje vsi mlajši prenašajo naprej. Nadgrajujejo, dodelujejo. Ne bojim se za naše skoke. Ekipi A in B imata tako dobre vzore, da gre lahko le še navzgor.

Verjamem, da se bodo pojavili novi Prevci, Kranjci, Laniški. Vprašanje je, kdaj. Vendar takšnega kalibra, kot je Peter Prevc, in to s takšno municijo, ne delajo več. Žal so mlajše generacije pomehkužene in niso pripravljene na trpljenje. Če bodo želeli biti približno tako uspešni kot Peter, bodo morali to trpljenje sprejeti.

Foto: www.alesfevzer.com

Kaj vam je bilo pri Petru Prevcu najbolj všeč?

Njegova odločnost, njegov spomin. Konec koncev tudi do vas, novinarjev. Če je kdo pisal po svoji volji in je potem hotel imeti intervju, je znal reči ne, če novinar ni bil korekten. Všeč mi je, da je pošten. Ko je hec, je hec. Strogo je to ločil in dal vedeti. Trenerji ga zelo spoštujejo. Praktično vsi okoli njega.

Ko je v sezoni 2015/16 osvojil veliki kristalni globus, je tekmoval še na Elanovih smučeh. Nakar so se pri Elanu odločili, da ne bodo več izdelovali skakalnih smuči, in ste vi prevzeli to vlogo ter pomagali slovenskim skokom. Peter je skakal na vaših smučeh, se vmes preselil na Fischer in se spet vrnil. Koliko je pripomogel k razvoju vaših smuči?

Zelo veliko. Povedal je, kaj potrebuje. V teh smučeh je veliko njegovega znanja in izkušenj. In od preostalih skakalcev tudi, da ne bo pomote. Dograjuje se, dela. Smučka, ki jo je Peter dobil leta 2016, in zdajšnja, sta si svetlobna leta oddaljeni. Smo še daleč od tega, kar bi radi. Počasi. Tudi Sergej Bubka je centimeter za centimetrom postavljal rekorde v skoku v višino s palico. Ne moremo narediti nenadnega preskoka, ker bi bil prehud. Tu je še Mednarodna smučarska zveza (FIS), ki ji moramo počasi zlesti pod kožo. Lahko rečem, pa naj ne bo to samohvala, da smo prišli tako daleč, da preostali proizvajalci priznavajo našo smučko, jo poskušajo posnemati, kar odkrito povedo. Eni so bolj uspešni, drugi manj. Ne spimo. Še bolj moramo pritisniti na plin, delati v tem tempu in ne zaspati.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Po Sari Takanaši v sezoni 2016/17 je zdaj Nika Prevc druga skakalka, ki je z vašimi smučmi osvojila veliki kristalni globus. Kako dojemate tovrsten uspeh?

Ne vem, ne znam niti opisati. Lepo je, da bi hodil po vasi in se trkal po prsih, pa ne. Moramo vedeti, da je to veliko ljudi v ozadju, ki so zaslužni. Navadiš se tega, ker vsak dan spremljaš. Morda je za nekoga, ki na vsake toliko časa vidi v medijih, to nekaj posebnega. Ko se mikrofoni ugasnejo, smo še vedno do komolcev umazani od "šmira", pot nam teče kot preostalim ljudem. Smučke ne rastejo zadaj za vrtom.

Nika ima, kot ste zadnjič dejali, pogodbo še za dve sezoni. Upate, da bo ostala tudi naprej?

Pogodbo ima in upam, da bo tudi v prihodnje skakala na naših smučeh. Ne vidim razloga, zakaj ne. Drugi bodo zagotovo poskušali pritiskati s finančnega vidika. Za zdaj se ne bojim. Če bo prišlo, bo prišlo. Moramo se zavedati, da imajo tudi športniki omejeno življenjsko dobo v svojem športu. In poskušajo prihraniti kakšen cekin tudi za po koncu kariere. Bog ne daj, da se kaj zgodi, da pride do kakšne poškodbe. Ko si vroč, je vse super. Ko se enkrat ugasne, se ugasnejo tudi tisti, ki sicer finančno podpirajo.

Slatnarjevo smučko posnemajo drugi proizvajalci. Sam poudarja, da morajo še bolj pritisniti na plin. Foto: Bojan Puhek

Ali se bo po odhodu Petra Prevca kdo iz moških ali ženskih vrst odločil za vaše smuči? Bi lahko še kakšno slovensko prvokategornico, ki je zdaj na Fischerju, pritegnili k sebi?

Pri moških pride izkušen skakalec nazaj k nam. Od tujega proizvajalca pride verjetno še ena naša skakalka nazaj. O imenih ne bi, ker bomo testirali. Ne bi bilo pošteno, da bi razglašali. Nekaj jih pride. Vseh žal ne bomo mogli vzeti. Če jih je preveč, smo preveč obremenjeni in lahko kakovost pade. Peter gre, namesto njega bosta morda prišla dva. Ne bo manjša osredotočenost, kot je bila pri Petru.