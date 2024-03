Severin Freund: Na skakalnici sva bila velika tekmeca, a ob njej sva se spoštovala

"Vedno je bilo zabavno tekmovati z njim na skakalnicah, bila sva velika tekmeca, a ob njih sva se vedno spoštovala, kar se mi zdi zelo pomembno. V spominu mi bo ostal kot oseba, ki je zelo osredotočena na cilje. Pa ne le to, pri njem mi je bilo všeč, da je kljub vsem uspehom ostal prizemljen. Na to je lahko ponosen. Naj si zdaj vzame čas, da bo v miru lahko dojel, kaj vse mu je med kariero uspelo doseči. Uživaj, Peter," je ob koncu kariere slovenskega smučarskega skakalca Petra Prevca za Sportal dejal njegov nekdanji veliki tekmec Severin Freund.

Zaključek bogate kariere Petra Prevca iz prve vrste v Planici spremlja tudi nekdanji skakalni šampion, eden največjih Prevčevih rivalov izpred desetletja Severin Freund.

"Kakšen razplet, lepa zgodba," nam je po Gorenjčevi petkovi posamični zmagi, ko smo ga pričakali ob studiu nemškega ZDF, za katerega dela kot strokovni komentator, dejal Bavarec.

"Veliko ljudi se sprašuje, zakaj bo končal zdaj, ko je v tako dobri formi, a kaj bi lahko bilo bolje kot zmaga na domačih tleh ob koncu kariere?" Foto: www.alesfevzer.com "Kar dela v zadnjem času, je sijajno, najboljši mogoč način za zaključek kariere. Veliko ljudi se sprašuje, zakaj bo končal zdaj, ko je v tako dobri formi, a kaj bi lahko bilo bolje kot zmaga na domačih tleh ob koncu kariere? Verjamem, da je precej sproščen. Zagotovo mu je ob dnevu, ko je sporočil novico, da je to zadnja sezona, z ramen padlo določeno breme. Skakalci sicer med sezono (ne)hote razmišljajo tudi o naslednji sezoni in ko je tako, morda niso tako sproščeni. A ko enkrat veš, da naslednje sezone ne bo več, poskušaš le še kar se da uživati na zadnjih tekmah. Njemu so na teh uspeli odlični rezultati, spisal je pravo pravljico."

"Šport živi tudi zaradi takih zgodb, rivalstev" "Takšna rivalstva delajo šport še bolj zanimiv, šport ne nazadnje živi tudi zaradi takih zgodb." Foto: Guliverimage

Po naznanitvi konca kariere sta imela s Prevcem v Vikersundu daljši pogovor, pravi Freund, ki se rad spominja časov, ko sta med seboj bila hude bitke za vrh.

"Trikrat sva ob koncu sezone skupaj stala na zmagovalnem odru v skupni razvrstitvi svetovnega pokala. Eden drugega sva priganjala, da bi bila še boljša. Takšna rivalstva delajo šport še bolj zanimiv, šport ne nazadnje živi tudi zaradi takih zgodb. Vedno je bilo zabavno tekmovati z njim na skakalnicah, bila sva velika tekmeca, a ob njih sva se vedno spoštovala, kar se mi zdi pomembna, lepa stvar."

Utrinek iz šampionske sezone Petra Prevca 2015/16, ko je zmagal kar 15-krat in zbral rekordnih 2303 točk. Foto: Guliverimage

"Številk skakalni svet ne bo pozabil"

V sezoni 2014/15 sta po skoraj neverjetnem scenariju ob koncu tekmovalnega obdobja oba zbrala 1.729 točk, a se je velikega kristalnega globusa pod Poncami zaradi večjega števila zmag veselil Nemec. Prevc je v naslednji sezoni eksplodiral, zanesljivo postal skupni zmagovalec, drugega Freunda je za seboj pustil za več kot 800 točk.

"Verjamem, da ga je tista sezona "podžgala", da se je vrnil tako močan, da mu nismo prišli blizu. Padali so rekordi, sezona je šla s 15. zmagami in 2303 točkami v zgodovino. Takih številk skakalni svet ne bo pozabil. Pa ne le to, takrat je osvojil še vse preostale lovorike, ki so bile na voljo. Lahko rečem, da je bilo leto pred tem moje, nato pa je prišlo leto Petra Prevca. V športu sicer nikoli ne veš, kdaj pride tvoje super leto, a spomnim se, da sem takrat rekel, da bo zagotovo osvojil veliki globus, vesel sem, da se je ta napoved uresničila," je spomin skoraj deset let nazaj zavrtel zgovorni 35-letnik in izpostavil enega od temeljev uspešne Prevčeve kariere.

"Spomnim se ga kot zelo osredotočenega na cilje. Pa ne leto, pri njem mi je bilo všeč tudi to, da je kljub vsem uspehom, kolajnam, globusom, uspel ostati prizemljen." Foto: www.alesfevzer.com

"Ni se spremenil in na to je lahko ponosen"

"Dobro je vedel, kaj mora narediti, da bo uspešen. To je imel v sebi že od zelo mladih let. Spomnim se ga kot zelo osredotočenega na cilje. Pa ne le to, pri njem mi je bilo všeč tudi to, da je kljub vsem uspehom, kolajnam, globusom, uspel ostati prizemljen. To ne uspeva vsem športnikom, a Peter je v mojih očeh ostal ista oseba, kot je bil ob začetku kariere. To je še nekaj, na kar je ob rezultatih lahko zelo ponosen," z izbranimi besedami govori o nekdanjem tekmecu, za katerega ima sporočilo.

Naj si vzame čas zase in za svoje "Želim mu, da si po dolgi karieri najprej vzame dovolj časa zase in za svoje." Foto: Reuters

"Želim mu, da si po dolgi karieri najprej vzame dovolj časa zase in za svoje. Športna pot je bila dolga, 15 let v svetovnem pokalu ni malo. Naj si vzame čas, da bo v miru v celoti lahko doumel, kaj vse mu je v tem obdobju uspelo doseči, pa tudi za to, da se privadi na novo življenje. To bo popolnoma drugačno od tistega, ki ga je poznal zadnja leta. Verjamem, da bo resnično užival v naslednjih korakih življenja. Želim mu vse dobro in srečno, česarkoli se bo že lotil."

Severin Freund je kariero končal po sezoni 2021/22. Danes dela kot strokovni komentator nemške ZDF. Foto: Guliverimage

Prava odločitev, za katero še danes stoji

Freund je ciljem druge kariere naproti zakorakal po sezoni 2021/22: "Rekel bi, da sem dobro izbral trenutek za konec skakalne kariere. Bila je prava odločitev, še danes tako trdim. Imel sem kar nekaj težav s poškodbami. Žal iz dneva v dan nismo mlajši, vsak leto je težje ostati na visoki ravni in se dokazovati. Trenutno sem zelo vesel, imam več časa, da sem doma z družino, otroki. Podobnih stvari se lahko veseli tudi on. Uživaj, Peter!"

