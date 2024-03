Nika o Niki: Upravičila je mojo izjavo in ponosna sem na to

Slovenija slavi še drugo Niko. Po Niki Križnar je veliki kristalni globus visoko v zrak pred domačimi navijači v Planici, kjer sta jo spodbujala tudi brata Peter in Domen, čeprav imata v petek tekmo, dvignila še 19-letna Nika Prevc. In prav izkušenejša Nika je pred začetkom sezone dala vedeti, da se lahko kaj takega pri mladi šampionki tudi zgodi.

Po Primožu Peterki, Petru Prevcu in Niki Križnar zdaj Slovenija slavi še Niko Prevc kot zmagovalko svetovnega pokala v smučarskih skokih. V tej sezoni je nanizala serijo odličnih uvrstitev. Sedemkrat je stopila na najvišjo stopničko odra za zmagovalke na posamičnih preizkušnjah in bila še petkrat na zmagovalnem odru.

Foto: www.alesfevzer.com

Nazadnje na domačih tleh, pred domačimi navijači na Bloudkovi skakalnici v Planici, kjer je osvojila tretje mesto. Za 149 točk je prehitela največjo izzivalko Evo Pinkelnig, ki je bila kraljica svetovnega pokala prejšnjo zimo.

"Mi smo vedeli že v prejšnji sezoni"

V slovenskem taboru so že zelo zgodaj začutili, da je mlada Nika konkurenčna najboljšim. Kot prva je to jasno že novembra lani pred začetkom sezone povedala Nika Križnar: "Zelo sem zadovoljna, da je Niki Prevc uspelo doseči, kar si je najbolj želela in o čemer je sanjala. Ne bom pozabila dne, preden smo odpotovali na prvo postojanko v Lillehammer. Na novinarski konferenci sem dejala, da je Nika Prevc najbolje pripravljena na sezono in da zna parirati vsej konkurenci. Upravičila je mojo izjavo in sem zelo ponosna na to."

Ema Klinec verjame, da lahko Nika Prevc nadaljuje v tem ritmu. Foto: www.alesfevzer.com

Čeprav 19-letnica sama ni pričakovala, da se lahko to sezono zgodi takšen sanjski razplet, je dala njena druga ekipna kolegica Ema Klinec vedeti, kakšno moč je prikazovala že v preteklosti: "Mi smo vedeli že v prejšnji sezoni. Na treningih je bila zraven, na tekmah je podivjala in naredila kakšno ogromno napako. Ko se je to stabiliziralo in je videla, da lahko na tekmi skoči, je šlo. V ekipi smo to začutili. Presenetila nas je. To je njena tretja sezona. Noro. Kapo dol."

Foto: www.alesfevzer.com

Nika Križnar podoživela lepe trenutke

Križnarjeva se je ob uspehu reprezentančne kolegice spomnila svoje zgodbe izpred treh let, ko je sama stala na vrhu skakalnega sveta in v veliki tekmi za laskavo lovoriko premagala Japonko Saro Takanaši in Avstrijko Marito Kramer ter dvignila veliki kristalni globus v zrak: "Iskreno povedano sem podoživela tisti trenutek. Vrnila sem se v obdobje, ko sem ga osvojila in dvignila pred navijači. Sicer ne pred domačimi, ampak takrat pred ruskimi. Lepo je povrnila lepe spomine. Vem, kako je, kako dvigneš veliki kristalni globus visoko v zrak. Še bolj posebno pa je, če ga dvigneš pred domačimi navijači."

Nika Križnar se je spomnila, kako je sama osvojila veliki kristalni globus. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

S svojo odločnostjo je Nika Prevc pokazala, da se ne ustraši izziva, kar je dober kapital za prihodnje sezone. In Ema verjame, da je nismo zadnjič videli na tem mestu: "Mislim, da se lahko spet povzpne. V družini imajo urejene stvari in si vsi želimo, da bi se to nadaljevalo čim dlje."