"Vedno je kazala predanost, ki ji je prinesla rezultate"

Slovenska zimska družina se veseli novega uspeha. Nika Prevc je v četrtek na domačih tleh prejela veliki kristalni globus in se pridružila Primožu Peterki, bratu Petru, Niki Križnar, Tini Maze in Žanu Koširju, ki so pred njo slavili zmage v skupnih seštevkih svetovnega pokala svoje discipline.

Da bo dekle iz Dolenje vasi pri Železnikih končalo v skokih, je bilo jasno zgodaj. Pravzaprav je bila to naravna pot, saj so se temu športu pred njo zapisali že bratje Peter, ki bo v nedeljo končal bogato kariero, "skakalno upokojeni" Cene in Domen.

"Veliko stvari iz skokov je videla že pri bratih"

"Glede na to, da prihaja iz take družine, v kateri so se pred njo že trije fantje ukvarjali s skoki, je veliko skakalnih stvari videla že pri njih. Morda je imela zato tudi nekoliko drugačen pogled na skoke," pravi Anže Brankovič iz SK Triglav Kranj, ki je s Prevčevo delal med njenim sedmim in enajstim letom. Čeprav se v celotni zgodbi ne želi izpostavljati, kot pravi, tudi tekem ne spremlja prav pogosto, je vesel njenih dosežkov.

"Vedno je kazala veliko predanost, ki ji je prinesla vse te rezultate. Od nekdaj je bila zelo osredotočena na treninge in delo." Fotografija je izpred osmih let, s tekme v Nordijskem centru Žiri. Foto: Bojan Puhek

"Lahko rečem, da me njen uspeh veseli. Vedno je kazala veliko predanost, ki ji je prinesla vse te rezultate. Od nekdaj je bila zelo osredotočena na treninge in delo," Brankovič izpostavlja pomembno lastnost, ki jo je vodila do uspehov.

"Potrdila je talent, ki smo ga videli v mladinski ekipi in ga poskušali razvijati"

Podobno nam je že med sezono, ko je prevzela rumeno majico in jo uspešno branila vse do konca tekmovalnega obdobja, dejal Stane Baloh.

"Živi za skoke, ima jih v genih, trdo dela in tu je rezultat. Potrdila je talent, ki smo ga vsi videli že v mladinski ekipi in ga poskušali razvijati. Menim, da nam je kar dobro uspelo, tako da zdaj pri Zoku (Zoranu Zupančiču, op. a.) v A-reprezentanci ni nobenih težav. Morda me je kar malo presenetila, ker je res zelo hitro, z nekaj več kot 18 leti, prišla na vrh. Bi se pa to slej kot prej zgodilo," je razmišljal Baloh, ki je zmagovalko zime spoznal tudi kot trener v DPNC (Državni panožni nordijski center), v katerem je pri skokih tudi v zadnji sezoni deloval kot odgovorni trener deklet.

"Živi za skoke, ima jih v genih, trdo dela in tu je rezultat. Potrdila je talent, ki smo ga vsi videli že v mladinski ekipi in ga poskušali razvijati," pravi Stane Baloh. Foto: www.alesfevzer.com

"Vse poskuša narediti, da bi bila še boljša"

"Pridna, dosledna, razume, za kaj gre, vse poskuša narediti, da bi bila še boljša. Je skromno dekle, tako da težav s tem, da bi se ob uspehih prevzela, ni, ker se ne bo. Menim, da je dovolj močna, da je padci in vzponi ne presenetijo oziroma da je kakšen rezultat ne potre za dlje časa," je Baloh pred časom opisal Prevčevo in dodal: "Po značaju je malo bolj zaprta in takšno jo je treba sprejeti. Vem, kako deluje, da je pred mikrofonom lahko malo zbegana, a menim, da se je kar nekaj že naučila in se še bo. Treba ji je dati čas, ob tem pa ne pričakovati, da bo čez eno leto Cene Prevc. Ona je svoja oseba, takšno jo je treba sprejeti."

Brankovič si želi, da bi bil vpis v SK Triglav Kranj večji. Foto: Bojan Puhek

Želijo si še več mladih upov

Kdo ve, ali bodo zadnji slovenski skakalni uspehi v klube pripeljali nove nadarjene skakalne upe.

Brankovič, ki še vedno deluje v SK Triglav Kranj, si želi, da bi se število vpisov vendarle zvišalo. Časi iz zmagovitih sezon Petra Prevca, ko je bil naval ogromen, so minili.

"Otrok imamo kar nekaj, ni pa takšnega "buma", navala, kot je bil, ko je Peter odlično skakal. No, saj zdaj prav tako skače odlično, a v mislih imam preteklost. Takrat je bil res velik naval, takega si morda niti ne bi mogli še enkrat privoščiti. Bi si pa želel, da bi še kakšen več prišel v klub. Zadnja leta je kar težko priti do številke deset pri novih skakalcih in skakalkah. Deset je neka številka, ki bi si jo vsako leto želeli, a ni tako preprosto, ne glede na to, da so rezultati skakalcev dobri in so vedno bili. Očitno smo se kar malo navadili na te rezultate," je sklenil Brankovič.

