Bo vreme pokvarilo veličastno slovo Petra Prevca?

"Prognoza ni najboljša, sploh za nedeljo ne. Kaže namreč na večje poslabšanje vremena," nam je z ne prav razveseljivimi vremenskimi informacijami postregel vremenoslovec Blaž Šter. Danes, v četrtek in petek bo vreme še lepo, pretežno do zmerno jasno s temperaturami tudi prek deset stopinj Celzija. V sredo bodo skakalke in skakalci tako v prijetnih razmerah opravili preizkusa srednje skakalnice oziroma letalnice, v četrtek moški dva treninga in kvalifikacije za petkovo tekmo, dekleta pa trening in ob 17. uri še zadnjo tekmo sezone. Tudi na petkovi prvi moški posamični tekmi (ob 15. uri) ni pričakovati vremenskih nevšečnosti. Kaj pa prinaša konec tedna, ko bosta na sporedu še moška ekipna in še druga posamična tekma?

V soboto še suho, tudi nekaj sonca, nato pa ...

"Prognoza ni najboljša, sploh za nedeljo ne," nam je povedal vremenoslovec Blaž Šter. Foto: Matic Prevc/STA "V soboto bo zelo verjetno suho, sploh dopoldne, ko bo tekma. Tudi kakšnega posebnega vetra ne bi smelo biti," nas je pomiril Šter, nato pa bolj zaskrbljeno dodal: "V noči na nedeljo pa prihajajo padavine, ki bodo najverjetneje vztrajale tudi čez nedeljski dan. Res je do takrat še kar nekaj časa, ampak vseeno kaže na ohladitev in v višjih legah tudi sneženje. Pričakujemo torej, da bo v nedeljo v Planici snežilo."

V nedeljo prav na zadnji tekmi sezone bo torej zima še enkrat zamahnila z repom in poskrbela za idilično kuliso, a zagotovo povzročila tudi nekaj dodatnega dela prirediteljem in predvsem žiriji tekmovanja. Sneženje najbrž ne bi smelo povzročati prevelikih težav, če le ne bo premočno in skakalcem ne bo preveč omejevalo vidljivosti. Tudi nova zaletna smučina na letalnici bo verjetno v teh razmerah nadvse dobrodošla nadgradnja znamenite letalnice.

Kaj pa veter?

So pa skakalci, še posebej na letalnicah, nadvse občutljivi na veter. Obstaja morda kakšna nevarnost, da bi se prav ob robu bližajoče se fronte, ki bo prinesla nedeljske padavine, ozračje razburkalo in bi veter ponagajal že v soboto dopoldne, v času ekipne tekme? "Zapihal bo jugozahodnik, se pa to po navadi zgodi malo kasneje, ko se atmosfera že malce premeša, najverjetneje torej je, da bo zapihalo bolj popoldne. Ker je tekma že dopoldne, menim, da kakšnih težav zaradi vetra ne bo," pravi vremenoslovec Šter.

"Popoldne pa nekaj vetra bo, je pa še prezgodaj, da bi lahko z gotovostjo napovedali, da ne bo zmotil tekme. Pričakujemo ga šele popoldne, tako da ne bi smel vplivati na tekmo. Celo sonca bo nekaj v soboto dopoldne," je še dodal naš sogovornik. A je ob tem treba poudariti, da za konec tedna strokovnjaki Arsa še ne morejo biti povsem prepričani, do takrat še lahko pride do odklonov. Kakšnih pa?

Kaj se lahko spremeni?

Kaže, da se bo od Petra Prevca v nedeljo prišla poslovit tudi zima. Foto: Reuters "Lahko se zgodi scenarij, da to poslabšanje pride že malce prej, v soboto zvečer ali pozno popoldne, pa se nato nadaljuje čez noč. Da bo torej snežilo ponoči, do nedeljskega dopoldneva pa bo ponehalo. Drug scenarij pa bi bil lahko, da bo padavin manj in se bo dalo tekmo povsem mirno izpeljati. Skratka, lahko se zgodi, da nas bodo padavine dosegle nekoliko prej in bo nedeljska tekma potekala brez težav. Teh scenarijev še ni povsem za odpisati, zato smo pri napovedih še previdni, na splošno in na žalost pa napoved za ta konec tedna res ni najboljša," je sklenil dežurni prognostik.

Zanimivo, zimska športna sezona, v kateri ni manjkalo težav s pomankanjem snega in veliko previsokih temperatur, se bo torej končala v povsem zimskih razmerah. Ljubiteljev snežnih športov in posebej smučarskih poletov pa to najbrž ne bo odvrnilo od obiska spektakla pod Poncami, smotrno pa bi bilo, da bi pri načrtovanju nedeljske poti v Planico vračunali tudi morebitne slabše razmere na cestah.

Kakšne so zadnje napovedi vremenoslovcev?

🌧️Če bo sobota še dokaj sončen in topel dan s temperaturo med 16 in 21 °C pa pričakujemo v noči na nedeljo vremenski preobrat.



🌧️Nad severnim Sredozemljem bo nastalo samostojno ciklonsko območje, vetrovi nad nami se bodo v spodnjih slojih ozračja obrnili na SV smer.



🧵1/4 pic.twitter.com/ufjR1KFhqW — ARSO vreme (@meteoSI) March 20, 2024

Finale svetovnega pokala v smučarskih skokih, Planica (letalnica – moški in HS 102 – ženske): Sreda, 20. marec

10.00 preizkus letalnice, moški

18.00 preizkus skakalnice, ženske (HS 102) Četrtek, 21. marec

8.00 uradni trening, 1. serija, moški

9.00 uradni trening, 2. serija, moški

10.00 kvalifikacije, moški 15.30 uradni trening, ženske (HS 102)

17.00 finalna tekma svetovnega pokala za ženske (HS 102)

Po tekmi sledi razglasitev sezone v skupnem seštevku svetovnega pokala v smučarskih skokih FIS in v pokalu narodov za ženske. Petek, 22. marec

14.00 poskusna serija, moški

15.00 posamična tekma, moški Sobota, 23. marec

8.00 poskusna serija, moški

9.30 ekipna tekma, moški Nedelja, 24. marec

8.30 poskusna serija, moški

9.30 posamična tekma, moški

