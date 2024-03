Goran Janus se vrača v smučarske skoke #video

Vodja panoge spregovoril o spremembah na trenerskih položajih

Kar nekaj sprememb se bo zgodilo po koncu letošnje skakalne sezone. Razlog je jasen. Rezultati na nižjih ravneh niso po godu vodilnim in ne dosegajo standardov obeh osrednjih članskih reprezentanc. Vodja panoge za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Gorazd Pogorelčnik je zato zavihal rokave in moško strukturo že pospravil pod streho. Manjka le še podpis glavnega trenerja Roberta Hrgote: "Veliko ne manjka. Dogovorjeno je, dali smo si roke. Podpisali bomo v kratkem. Ne bomo podpisali le za eno leto, ampak za dve, vse do olimpijskih iger."

Največje ime "prestopnega roka" je zagotovo Goran Janus, ki bo prevzel B skakalno reprezentanco, v kateri je že deloval nekaj let, preden je prevzel dirigentsko palico A reprezentance in skupaj s skakalci začel pisati zlato poglavje slovenskega skakanja, katerega nosilec je bil Peter Prevc, ki se bo v nedeljo v Planici poslovil od športne poti.

Bertoncelj v mladinsko reprezentanco

Če je bilo v preteklosti trenersko vprašanje večkrat na tapeti še nekaj časa po planiškem koncu sezone, so letos poskrbeli, da je piramida pri moških postavljena že sredi marca: "Jedro A reprezentance bo ostalo enako kot v pretekli sezoni. V B reprezentanci bo sprememba. Igor Medved odhaja v državni panožni nordijski center (DPNC, op. a.), kjer bo vodil eno od skupin tekmovalcev in postal selektor ekipe za FIS pokal. Na njegovo mesto pride bivši selektor A in B selekcije Goran Janus. V mladinsko reprezentanco se vrača Gorazd Bertoncelj, ki je bil izredno uspešen trener. Pred leti je nekaj tekmovalcev pripeljal neposredno v svetovni pokal in na najvišjo raven – A reprezentanco. Dosedanji trener mladinske reprezentance Matjaž Triplat bo prav tako prevzel eno od selekcij DPNC in bo vodja in koordinator celotnega sistema. "

Gorazd Pogorelčnik, vodja panoge za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo. Foto: www.alesfevzer.com

Nordijsko kombinacijo bo namesto Janusa vodil Primož Triplat, ki že ima izkušnje na tem mestu, predvsem pa bi radi okrepili kader z znanjem za tekaški del te zimske discipline.

Zupančič? "Nismo še dosegli končnega konsenza."

Zakaj so se odločili za tako številčne menjave, je Pogorelčnik razložil: "Radi bi nadgradili rezultate na nižjih ravneh. Vemo, da so na ravni svetovnega pokala rezultati dobri tako v moški kakor tudi ženski konkurenci. Ko pogledamo rezultate celinskega, FIS in alpskega pokala, vidimo sliko v prihodnost, kaj se bo zgodilo čez pet, deset let. To je tisto, zaradi česar smo naredili te menjave. Verjamem, da so v B reprezentanci in mlajših selekcijah sposobni narediti bistveno več, kot so pokazali. Če ni medalj na mladinskih svetovnih prvenstvih, potem se je treba odzvati. Vem pa, da so imeli ti trenerji izredno težko nalogo. Igor Medved je bil že 13 let trener na tej funkciji, kar je izredno dolga doba. Verjetno je rekorder po stažu na isti funkciji. Matjaž Triplat je imel dve funkciji – trener mladinske reprezentance in vodja ter koordinator DPNC –, kar je bilo prenaporno. Verjamemo, da nam bodo te menjave prinesle boljše rezultate na nižjih ravneh."

Dogovor z Zoranom Zupančičem še ni sklenjen. Foto: www.alesfevzer.com

Pri dekletih bodo glede trenerske strukture še razpravljali po koncu tekem v Planici, ko se bo sestal strokovni odbor. Ali bo Smučarska zveza Slovenije podaljšala pogodbo z glavnim trenerjem Zoranom Zupančičem, za zdaj še ni jasno: "V tem trenutku težko govorim, ker še nismo tako daleč. Teden ali dva po tekmah v Planici bomo imeli strokoven svet, na katerem bomo razpravljali o vseh ženskih reprezentančnih selekcijah. Z Zoranom še nismo dosegli dokončnega konsenza o nadaljevanju dela. Verjamem, da ga bomo. Naša želja je, da bi Zoran nadaljeval. Videli bomo v naslednjih tednih." Besedo bodo imela namreč tudi dekleta, kar je bila v preteklosti že večkrat praksa pri določanju prvega moža v izbrani vrsti.