Znano je, kdo bo imel čast prvega poleta v Planici

Samo še en dan nas loči do preizkusa Letalnice bratov Gorišek pred finalom svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici. Lani je planiško letalnico kot prvi preizkusil Bor Pavlovčič, ki je nato sklenil športno kariero, letos bo ta čast pripadla Roku Tarmanu, članu domačega kluba ND Rateče Planica.

26-letni Rok Tarman se bo na sredinem preizkusu že petič kot prvi spustil po Letalnici bratov Gorišek. Prvič mu je ta čast pripadla leta 2019, neprekinjeno je potem to nalogo opravljal do lani, ko je kot prvi poletel Bor Pavlovčič, letos pa se Tarman v Planico znova vrača kot predskakalec s številko 1. Tokrat bo preizkus še posebno zahteven, saj bo kot prvi preizkusil tudi novo zaletno smučino.

"Povedano po pravici, je to kar velik izziv, a potrudil se bom po najboljših močeh. Vse skupaj sem si želel malce ogledati že včeraj, a mi na koncu časovno ni zneslo, tako da bom vse spoznal v sredo," je za spletno stran Smučarske zveze Slovenije povedal Tarman, ki je letos pošteno zagrizel tudi v trenersko delo, a pravi, da je morda za prvi skok pripravljen tako dobro kot še nikoli.

"Tu so izkušnje, imam tudi dober dres, ki mi ga je sešil Robert Kranjec. Skupno imam v nogah ravno prav skokov, poleg tega sem si letos že izpolnil eno željo in sicer polet preko 200 metrov. Na to črto mi je uspelo poleteti v Oberstdorfu," dodaja Tarman, ki je kot predskakalec poleg omenjenega Oberstdorfa sicer letos skakal še na nemškem delu novoletne turneje in v Willingenu.

"V zadnjih tednih sem razmišljal o tem, ali bom morda znova dobil priložnost, da skočim kot prvi. Sem pričakoval, vendar to ni bila moja odločitev. Na koncu je verjetno pretehtalo tudi to, da sem že rutiniran in zdaj smo tu. Odločitev sem izvedel včeraj. Danes me čaka še pokalna tekma v Kranju, jutri bom torej povsem pripravljen za preizkus," je razložil Tarman in dodal, da je priprava na poseben skok povsem enaka kot za vsakega drugega – prihod na skakalnico dobro uro pred poletom, sledi ogrevanje in nato odhod na vrh zaletišča.

Poleg uspešnega prvega poleta si želi, da bi mu uspelo popraviti tudi osebni rekord, pred šestimi leti in leta 2022 je poletel 215 metrov, prav pred dvema letoma mu je to uspelo že kar z otvoritvenim poletom.

Preizkus letalnice je predviden za jutri s prvim poletom ob 10. uri, na štartni listi pa je 31 skakalcev iz Slovenije in Avstrije.

