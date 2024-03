Norišnica v Planici in spomin na legendi

Letalnica bratov Gorišek je bila v smučarskih skokih pomembna vse od leta 1969, ko je ugledala luč sveta. Nemudoma je bil na njej postavljen svetovni rekord, potem ko je Norvežan Bjorn Wirkola skočil 156 metrov.

Legendarna brata Gorišek, Vlado in Janez, sta bila najzaslužnejša, da je lepotica v dolini pod Poncami zasijala v polnem sijaju. Večkrat je bila prenovljena in doživela povečavo, posledično pa so padali tudi svetovni rekordi. Lani se je v 89. letu starosti poslovil Janez, ki je bil vse do konca svojega življenja vpet v dogajanje na planiški lepotici, ki sta jo skupaj z bratom zasnovala v prejšnjem stoletju. Ko smo ga pred šestimi leti v intervjuju za Sportal vprašali, za kakšno dolžino je narejena zdajšnja letalnica, je kot iz topa z nasmeškom na obrazu izstrelil: "Za 300 metrov." O tem, kaj se bo moralo narediti, da bi v resnici leteli tako daleč, je še pristavil: "A kaj bomo (smeh, op. a.)? Razvoj bo vse pokazal. Elementi za nadaljnji razvoj so postavljeni. Trenutno je prostora za okoli 255 metrov."

Planica ima 28 rekordov, Vikersund ga je vzel leta 2011

Veliko se govori, da naj bi pri Mednarodni smučarski zvezi FIS v kratkem prižgali zeleno luč za povečanje letalnic po vsem svetu, in Gorišek je že po zadnji prenovi leta 2015 izpostavil, da je bila Letalnica bratov Gorišek zasnovana premišljeno: "Ob novih rekonstrukcijah ne bo pretiranih stroškov. Torej bi se dalo leteti tudi okoli 260, 270 metrov."

Janez Gorišek je bil skupaj z bratom Vladom konstruktor Letalnice bratov Gorišek. Foto: Vid Ponikvar

Letalnica bratov Gorišek ima v lasti kar 28 svetovnih rekordov, Bloudkova velikanka pa deset. Zanimivo je, da jih ima Vikersund, ki je lastnik aktualnega rekorda, v lasti "le" devet. A ga imajo Norvežani že zadnjih 13 let, ko je tam kot prvi prevlado Planici prevzel Johan Remen Evensen s poletom, dolgim 243 metrov.

Vse skupaj pa se je v Planici začelo pred natanko 90 leti. Takrat je bila namreč v Planici prva mednarodna prireditev in vse odtlej je sinonim za smučarske skoke in polete. Na krst je tajniku Jugoslovanske zimskošportne zveze Josu Gorcu uspelo privabiti takrat nepremagljive Norvežane, prvi zmagovalec pa je postal Birger Ruud. V prihodnje so v Planici skakali in leteli vse dlje in prvič v zgodovini prav pod Poncami presegli meje 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220 in 230 metrov.

Posebno leto 1994

Prav poseben spomin je vezan na mejnik 200 metrov. Pred natanko 30 leti se je pisala zgodovina skakalnega sveta. V orbito se je izstrelil finski mladenič Toni Nieminen, ki je takrat štel zgolj 18 let. Med vsemi je najhitreje absorbiral spremembo v načinu skakanja, ko so skakalci prešli z vzporedne drže smuči na V-tehniko. V sezoni 1991/92 je lovorike osvajal kot po tekočem traku. Pri le 16 letih in 261 dneh je na primer osvojil zlato olimpijsko medaljo. Na igrah v Albertvillu je skočil do treh medalj – dveh zlatih in srebrne. V tisti sezoni mu je uspelo osvojiti še novoletno turnejo in veliki kristalni globus.

Zgodovino je nato pisal še v Planici leta 1994. Ravno na današnji dan pred 30 leti so ljubitelji poletov noreli v izteku letalnice. Najprej je svetovni rekord s 196 metri postavil Avstrijec Martin Höllwarth, ki je skakal kot predskakalec. Za njim je kot prvi znamko 200 metrov preletel njegov rojak Andreas Goldberger, a je pri 202 metrih podrsal in nov svetovni rekord ni bil veljaven.

Planica ima več poletov prek 250 metrov kot Vikersund

Le nekaj minut pozneje se je pozornost usmerila v Nieminena. Uspel mu je podvig, pri 203 metrih je zdržal pritisk sile ob doskoku in se z dvignjenima rokama odpeljal v iztek naprave. A s tem ni bilo konca ekstremnih daljav za tiste čase. Nemec Christof Duffner je na primer z velike višine padel pri 207 metrih, zato pa je uspelo rekord postaviti Norvežanu Espenu Bredesenu, ki je zaokrožil nor planiški konec tedna pri 209 metrih.

Iz leta v leto so nato v Planici skakali vse dlje, najdlje pa je uradno poneslo Rjojuja Kobajašija pred petimi leti, ko je pristal pri 252 metrih, kar je 1,5 metra manj od svetovnega rekorda Stefana Krafta iz Vikersunda. Zanimivo pa je, da ima Letalnica bratov Gorišek več priznanih poletov prek 250 metrov od norveške velikanke. Magično mejo 250 metrov so skakalci preleteli petkrat, v Vikersundu štirikrat. In prav poseben spomin na Norveško ima Peter Prevc, ki se bo letos poslovil od kariere smučarskega skakalca, potem ko je pred devetimi leti kot prvi človek na svetu s svetovnim rekordom vstopil v klub 250.

Svetovni rekordi v Planici