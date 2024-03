Planica s posebno noto družine Prevc in morebitnim malim čudežem

Odštevanje dni do začetka marčevskega planiškega praznika na Letalnici bratov Gorišek je v polnem teku kakor tudi delo prostovoljcev, ki dnevno delajo na tem, da bosta pripravljeni tako Letalnica kakor tudi srednja Bloudkova naprava. Prav poseben bo letošnji zaključek, ko se bo poslovil slovenski šampion Peter Prevc in bo v ta namen pripravljena slovesnost. Že prvi dan tekmovanja v dolini pod Poncami pa bi lahko bila v središču pozornosti njegova sestra Nika, ki je le še streljaj oddaljena od velikega kristalnega globusa. Na vprašanje ljubiteljev poletov glede morebitnega svetovnega rekorda je nazorno odgovoril Cene Prevc, ki se je lani 1. aprila v Planici poslovil.

Letalnica bratov Gorišek bo od 21. do 24. marca v središču pozornosti skakalne karavane. Marčevska norost, kot se večkrat pravi planiškemu zaključku sezone, v dolino pod Poncami tradicionalno privabi številne privržence tega športa. Tudi letos bo najverjetneje tako. V izteku Velikanke je vselej nabito s čustvi, prav poseben pa bo zadnji dan, ko bo skakalne smuči v kot postavil slovenski as Peter Prevc, ki je ravno ob zaključku kariere zajel nov val in v svetovnem pokalu niza odlične uvrstitve.

Kaj lepšega bi bilo, da bi se poslovil s kakšno zmago v Planici, kjer je prav zgodovinsko zgodbo doživel ob koncu sanjske sezone 2015/16, ko je številni publiki predstavil vse osvojene lovorike tisto zimo. V nedavnem sobotnem intervjuju za Sportal je celo malo za šalo malo zares na vprašanje, kaj bi rad še dosegel do konca sezone – ali zmago ali svetovni rekord – odgovoril: "Zakaj ne oboje."

Poligon za polete bo dobro pripravljen, poudarja vodja tekmovanja Aljoša Dolhar, ki se te dni mudi na Raw Air turneji, kjer je tehnični delegat na tekmah svetovnega pokala: "Zadeva je pod nadzorom. Dela potekajo po načrtih. V zimi nam je koristilo nekaj mrzlih tednov za izdelavo snega. Snega je na letalnici dovolj. Morda je letos največja neznanka nova smučina. Ledene smučine smo veseli. Zanimivo bo opazovati, kako bo delovala, ker je še nismo imeli možnosti testirati. Upam, da bo zmanjšala tveganje ob težavah."

Cene Prevc povedal, kdaj se lahko zgodi rekord "Odvisno od vremena. Idealno postane med drugo serijo, zlasti letos, ko se bo začelo malce prej. Ko nastane termika in so skoki mogoči brez padca. Takrat so mogoči tudi rekordi. Kar so naši fantje prikazali na letalnicah, je postavljeno vse, da se lahko mini čudež zgodi letos," je na novinarski konferenci v prostorih Triglav Laba dejal Cene Prevc, ki se je lani poslovil od smučarskih skokov. Cene Prevc se je lani poslovil od smučarskih skokov. Foto: Grega Valančič/Sportida Rekord je trenutno v lasti Stefana Krafta, ki je v Vikersundu poletel 253,5 metra, Planica pa vse od leta 2011 nima več rekorda. Na Letalnici bratov Gorišek je do zdaj uradno najdlje poneslo Japonca Rjojuja Kobajašija, ki se lahko pohvali z daljavo 252 metrov.

Streljaj stran slavje Nike Prevc. Dekleta kmalu na Letalnici bratov Gorišek?

"Doskočišče je precej v zaključni fazi. S teptalnim strojem bomo do petka uredili. V nedeljo načrtujemo tradicionalno veliko akcijo planiških delavcev, kjer bomo ročno uredili podrobnosti. Z dodatnim tekmovanjem za ženske moramo dodatno usposobiti skakalnici HS 102. Tam je malenkost bolj zapleteno, ker nismo računali na to tekmovanje. Nordijski center Planica s pomočjo teptalnega stroja dovaža sneg in ga razporeja po doskočišču. Konec tedna bomo priskočili na pomoč in do torka bosta napravi pripravljeni."

Preizkus Letalnice bratov Gorišek je načrtovan za sredo ob 10. uri, ko bodo predskakalci preizkusili planiško lepotico in utrli pot za začetek planiškega konca tedna, ki bo imel tokrat dodatno noto.

Nika Prevc je streljaj oddaljena od velikega kristalnega globusa. Foto: www.alesfevzer.com

Na sosednji srednji Bloudkovi skakalnici bodo dekleta v četrtek skakala še zadnjo tekmo svetovnega pokala v tej sezoni. Na zelo dobri poti, da osvoji veliki kristalni globus, pa je 18-letna Nika Prevc, ki gre odločno po bratovih stopinjah. Če bo že v soboto na prvi tekmi na letalnici v Vikersundu za šest točk pred izzivalko Evo Pinkelnig, je osrednja lovorika že njena.

Morda pa kmalu, kakor tudi preostale skakalke, dočaka letenje na Letalnici bratov Gorišek. "Veliko smo si prizadevali, da bi imeli žensko tekmo v Planici. Žal je letos še ne bo na letalnici. Za naslednje leto bomo skušali, da bi ženske imele zaključek zime na Letalnici bratov Gorišek. In tudi leta 2028 bi radi združili svetovno prvenstvo za oba spola," je poudaril generalni sekretar Tomaž Šušteršič, ki dodaja, da so vstopnice za Planico še v prodaji.