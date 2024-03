Popoln avstrijski dan v Trondheimu. Na prvih šestih mestih jih je bilo kar pet. Zmagal je Stefan Kraft, drugi je bil Daniel Tschofenig, tretji Jan Hörl, četrti pa Daniel Huber. Najbolje od preostalih skakalcev se je na avstrijski veselici znašel Peter Prevc, ki je zasedel pesto mesto. Do točk še trije Slovenci, Anže Lanišek je bil deveti, Timi Zajc 17., Lovro Kos pa 27. Do konca sezone je še pet tekem, vse na letalnici. Prva v soboto v Vikersundu.

Smučarski skakalci so opravili četrto tekmo norveške turneje, z drugo v Trondheimu. Za razliko od torka, ko so skakali na srednji napravi, so se tokrat pomerili na veliki skakalnici. Na tej so se najbolje znašli Avstrijci, kar pet jih je bilo na koncu med prvo šesterico.

Nove zmage, 42. v svetovnem pokalu in 12. to sezono, se je veselil vodilni skakalec Raw Air turneje in svetovnega pokala Stefan Kraft. Tridesetletnik je vodil že po prvi seriji, v kateri je veter spreminjal smer. S prvim skokom, dolgim 137,5 metra, mu je uspela daljava uvodne serije. A imel je le 0,2 točke prednosti pred rojakom Danielom Tschofenigom (135) in 6,8 pred tretjim Janom Hörlom (130,5). Kraft je v finalu, tudi na račun ocen, uspel zadržati prednost. Skočil je 134 metrov in za točko ugnal Tschofeniga in za tri Hörla.

Stefan Kraft se veseli 42. zmage svetovnega pokala. Foto: Guliverimage

Trojica je precej odskočila od konkurence, četrti Daniel Huber je zaostal 14 točk. Na petem mestu je bil kot najvišje uvrščeni "Neavstrijec" slovenski šampion Peter Prevc. Triintridesetletnik je v prvi seriji skočil v zahtevnih razmerah in po polovici zasedal sedmo mesto, po slabem finalnem doskoku Philippa Raimunda in Johanna Andreja Forfanga, ki sta podrsala oziroma padla, pa je s 135,5 metra dolgim skokom napredoval za dve mesti na peto.

Peter Prevc po petem mestu (Video: SZS):

Najdaljši skok tekme je sicer uspel Nemcu Karlu Geigerju, ki je v finalu skočil 140 metrov.

"Še ena tekma je za nami, peto mesto, super rezultat. Uspela sta mi dva kar zelo dobra skoka. Na treningu sem imel še malo težav s skakalnico, ampak sem se na tekmi lahko kar zelo dobro prilagodil in zelo dobro oddelal," je bil po petem mestu zadovoljen Prevc.

Lanišek se veseli svojih prvih poletov sezone

Do točk so prišli še trije varovanci Roberta Hrgote. Anže Lanišek (125 metrov in 130,5 metra) je v finalu pridobil mesto in končal kot deseti, Timi Zajc je po 123 metrih v prvi seriji v finalu napadel z 22. mesta in s 131,5 metra napredoval na 17. mesto. Lovro Kos (118, 130 metrov) je zasedel 27. mesto. Anže Lanišek je bil deveti. Foto: Guliverimage

"Super rezultat. Skoki še niso pravi. Čedalje bolj sem sproščen in se že veselim prvih poletov letos," je po devetem mestu dejal Lanišek, ki je moral zaradi poškodbe izpustiti letošnje tekme na letalnicah na Kulmu in Oberstdorfu.

Anže Lanišek (Video: SZS):

Z novima skakalnicama v Trondheimu se ni spoprijateljil Domen Prevc (114 metrov), ki je končal na 39. mestu in tako po torku tudi tokrat ostal brez finala.

Dvojno vodstvo Krafta, Peter Prevc četrti v seštevku turneje Kraft vodi v seštevku turneje, pred najbližjim zasledovalcem Hörlom ima 26 točk prednosti, tretji Forfang zaostaja 46,9 točke, četrti Peter Prevc pa 52,3. Zajc je deveti, Lanišek deseti, Kos 15., Domen Prevc pa 28. Kraft ima štiri posamične tekme pred koncem sezone (ob teh bo v Planici še ena ekipna) v skupnem seštevku svetovnega pokala 303 točke prednosti pred Rjojujem Kobajašijem in 493 pred tretjim Andreasom Wellingerjem.

"Dobra tekma"

"Dobra tekma je za nami, super rezultat Petra, ki je razbil avstrijsko prevlado. Dva res lepa skoka. Tudi Anže se počasi vrača na prave tire. Dva med deset. Tudi Timijev drugi skok je bil že res blizu, tako da solidno. Srednje in velike skakalnice so se letos zaključile, nadaljujemo na letalnici v Vikersundu," pa je črto pod tekmo potegnil Hrgota.

Norveška turneja se bo nadaljevala s petkovimi kvalifikacijami v Vikersundu. Foto: Sportida

V Vikersundu nadaljevanje bitke za mali globus

Zdaj sledi selitev na zadnje prizorišče turneje Raw Air v Vikersund, kjer v petek sledijo kvalifikacije za sobotno posamično tekmo. Tam se bo nadaljeval tudi boj za mali kristalni globus za točkovanje poletov, kjer Kraft po dveh tekmah vodi skupaj s slovenskim šampionom Petrom Prevcem.