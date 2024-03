Slovenski tabor se veseli sedme posamične zmage vodilne skakalke sezone Nike Prevc. Najstnica, ki bo v petek dopolnila 19 let, je na veliki skakalnici v Trondheimu že v prvi seriji nakazala, da se bo borila za novo zmago.

S 127 metrom dolgim skokom je za 0,8 točke zaostajala le za vodilno Eirin Mario Kvandal, ki je znova skakala z nižjega zaletnega mesta in pristala pri 127,5 metrih, kar ni bilo dovolj, da bi dobila dodatne točke. Prevčeva je v finalu skočila še meter dlje kot v prvi seriji, Kvandalova pa ob nekoliko manj vetrovnega dodatka do daljave tekme 129,5 metra, a to ni bilo dovolj, da bi zadržala vodstvo. Zaostala je za 1,6 točke in slovensko zmagoslavje se je lahko začelo.

120. zmaga za slovenske skoke



Nika Prevc se je podpisala pod 120. zmago slovenskih smučarskih skokov v svetovnem pokalu. Skakalke imajo na računu 20 posamičnih zmag, eno ekipno in superekipno zmago, skakalci pa 82. posamičnih, 12 ekipnih ter dve superekipni. Slovenija je dvakrat slavila tudi na tekmah mešanih ekip.

Križnarjeva za las ob stopničke

Ni veliko manjkalo, pa bi na odru za zmagovalke končala tudi Nika Križnar, ki je po prvi seriji za tretjo Evo Pinkelnig zaostajal zgolj desetinko. Ista razlika pa je tekmovalki ločevala tudi po finalu. Avstrijka je na koncu za Prevčevo zaostala 3,4 točke, Križnarjeva pa 3,5 točke.

Nika Križnar je za desetinko zgrešila stopničke. Foto: www.alesfevzer.com

Do točk sta prišli še dve Slovenki, Katra Komar je bila po polovici 10., na koncu pa 15., Ema Klinec je zasedla 20. mesto. Brez finala je na 33. mestu ostala Taja Bodlaj.

Prevčeva še bližje kristalnemu globusu

Prevčeva je s sedmo zmago, po kateri je znova sama na vrhu po številu individualnih zmag med Slovenkami, naredila odločen korak k skupni zmagi svetovnega pokala. Nika Prevc ima pred Evo Pinkelnig tri tekme pred koncem 194 točk prednosti. Foto: Boštjan Podlogar/STA

Tri tekme pred koncem ima pred drugo Pinkelnigovo 194 točk prednosti, kar pomeni, da si globus lahko zagotovi že v soboto, ko bodo skakalke letele v Vikersundu. Za mlado skakalko bodo na Norveškem to sploh prvi poleti v karieri.

Kvandalova vodi na turneji V seštevku norveške turneje vodi Kvandalova s 1.359,2 točkami, druga Pinkelnigova zaostaja 53,5 točke, tretja Prevčeva pa 83,7 točke. Četrta je Katharina Schmid s 114,8 točke zaostanka, Križnarjeva pa peta s 130,7 točkami manj od Kvandalove.

Selitev v Vikersund

Skakalke se bodo po zdaj preselile v Vikersund, kjer jih čakata dve posamični tekmi na letalnici. Sodelovalo bo lahko največ 20 skakalk. Prednostno bodo imele pravico nastopa tiste skakalke, ki so uvrščene med najboljših 15 v svetovnem pokalu. Nato se bo izbralo do pet najboljših na norveški turneji, ki niso uvrščene v top 15 v svetovnem pokalu. V soboto in nedeljo skakalke, tekmovalo jih bo največ 20, čakata posamični tekmi na letalnici v Vikersundu. Foto: Sportida

Lani je v Vikersundu ženski svetovni rekord z 226 metri postavila Ema Klinec in postala zmagovalka turneje.

Po preizkušnjah na letalnici se bo karavana odpravila še v Slovenijo, kjer bo v četrtek, 21. marca, na srednji skakalnici v Planici zadnja tekma sezone.

Trondheim, posamična tekma

Portret smučarske skakalke Nike Prevc: - rojena: 15. marca 2005

- prebivališče: Dolenja vas

- klub: Triglav Kranj

- glavni trener: Zoran Zupančič * Največji uspehi:

- SP:

17. mesto, Planica 2023, srednja skakalnica - svetovni pokal:

1. mesto, Trondheim 2024

1. mesto, Ljubno ob Savinji 2024

1. mesto, Zao 2024, superekipno

1. mesto, Zao 2024

1. mesto, Beljak 2024

1. mesto, Beljak 2024

1. mesto, Garmisch-Partenkirchen 2023

1. mesto, Engelberg 2023

2. mesto, Oslo 2024

2. mesto, Hinzenbach 2024

2. mesto, Willingen 2024

2. mesto, Ljubno ob Savinji 2024

3. mesto, Hinzebnach 2023

... - evropske igre:

2. mesto, Zakopane 2023

2. mesto, Zakopane 2023

3. mesto, Zakopane 2023, mešane ekipe - MSP:

1. mesto, Whistler 2023, mešane ekipe

1. mesto, Zakopane 2022

1. mesto, Zakopane 2022, ekipno

2. mesto, Whistler 2023

2. mesto, Whistler 2023, ekipno

2. mesto, Zakopane 2022, mešane ekipe

3. mesto, Lahti 2021, ekipno - novoletna turneja dveh večerov, skupno:

1. mesto, Garmisch-Partenkirchen in Oberstdorf 2023/24 Vir: STA

Kako je bilo v kvalifikacijah?

V kvalifikacijah je bila najboljša Norvežanka in torkova zmagovalka Eirin Maria Kvandal (129,5 metra; 130,3 točke) pred Nemko Katharino Schmid (123 m; 115,8 točke) in Japonko Saro Takanaši (112,5 točke). Četrta je bila Avstrijka Eva Pinkelnig (107,6 točke).

Eirin Maria Kvandal je zmagovalka kvalifikacij. Foto: Guliverimage

Tik za njimi se je uvrstila Nika Križnar (114,5 m; 107,6), ki je nastopila v neugodnih vetrovnih razmerah, imela je najslabše pogoje v kvalifikacijah. Vodilna v skupnem seštevku svetovnega pokala Nika Prevc je postavila 13. izid (111 m; 94,7 točke), a je ohranila tretje mesto na norveški turneji. Za vodilno Kvandalovo 18-letna Slovenka zaostaja že 85,3 točke. Katra Komar je bila 16. (89,2 točke), Ema Klinec 30. (73,3), Taja Bodlaj pa 39. (62,6).

Pred tem je na treningu najboljši izid postavila Avstrijka Eva Pinkelnig (124 m) pred Norvežanko Eirin Mario Kvandal (124,5 m). Od Slovenk je bila najvišje Nika Prevc na šestem mestu (119 m), Nika Križnar je bila osma (114 m), Ema Klinec pa 15. (117 m).

Torkova tekma se je končala z zmago domačinke Eirin Marie Kvandal, vodilna po prvi seriji Nika Križnar pa je v igri desetink končala na tretjem mestu. Najboljša skakalka to zimo Nika Prevc je v boju za veliki kristalni globus naproti prvi izzivalki, Avstrijki Evi Pinkelnig, s petim mestom izgubila 35 točk. Kljub temu ima mlada Slovenka štiri tekme pred koncem sezone debelih 154 točk prednosti.

Trondheim, velika skakalnica, kvalifikacije (Ž)

