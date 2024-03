Perfekcija Nike Prevc, ki je zdržala pritisk

Ljubitelji skokov so lahko v Oslu spremljali razburljivo in napeto tekmo. Zelo majhne razlike so bile po prvi seriji, v kateri se je s skokom dolgim 124 metrov izkazala Ema Klinec, kar je zadostovalo za tretje mesto. Za vodilno Katharino Schimd je imela vsega 0,9 točke zaostanka. Vodilna v skupnem seštevku svetovnega pokala Nika Prevc je po prvem skoku zasedala šesto mesto, njena izzivalka v boju za veliki kristalni globus, Avstrijska Eva Pinkelnig, pa je bila dve mesti višje.

V drugo smo videli pravo poezijo nadarjene slovenske skakalke. Pred njenim nastopom so znižali zaletno mesto, nakar je uprizorila izvrsten skok. Najboljšega med vsemi v drugi seriji. Skočila je 127,5 metra in vrgla tekmicam rokavico.

Ema Klinec se je na četrtem mestu prav tako izkazala. Foto: Guliverimage

Zdržala je pritisk, ki je prisoten v boju za veliki kristalni globus, in po težavah, ko je morala v soboto kar pol ure čakati na svoj drugi skok, pokazala obraz odločne Nike. Druga za drugo so zaostajale za njo. Tudi Pinkelnigova ji ni bila kos, kar je bilo v boju za veliki kristalni globus dobrodošlo, saj ju po drugi tekmi v Oslu zdaj loči 189 točk.

V zraku je bilo vprašanje, če bo 18-letna Slovenka vknjižila že sedmo zmago v tej sezoni, a je morala na koncu priznati premoč le vodilni v razvrstitvi norveške turneje Eirin Marii Kvandal, ki je bila boljša za vsega 2,2 točke. Tretja Pinkelnig je denimo zaostala za 10,8 točke.

Na četrto mesto se je na koncu zavihtela naša Ema, ki je bila zadovoljna z dosežkom in prebojem proti vrhu ženske karavane v smučarskih skokih. Na dvanajstem mestu najdemo še tretjo Slovenko Niko Križnar, ki je imela pred tekmo visoke apetite, potem ko je bila v kvalifikacijah odlična tretja.

Po današnji tekmi se bodo skakalke preselile v Trondheim, kjer se bo boj za skupno zmago na turneji nadaljeval v torek.

Oslo, posamična tekma (ž)

Nika Križnar je v kvalifikacijah s 123 metri poskrbela za najdaljši skok in končala na tretjem mestu, 0,9 točke za norveško zmagovalko. Foto: Guliverimage

Kvalifikacije so tako kot petkove pripadle Eirin Marii Kvandal. Trener Norvežank je pri 22-letnici znova posegel po znižanju naleta (za kar štiri mesta), tako da je bilo 116,5 metra na koncu dovolj za zmago. A bilo je tesno, le 0,1 točke je za njo zaostala Nemka Schmidova in le 0,9 točke Križnarjeva, ki je s 123 metri postavila daljavo kvalifikacij. Prevčeva, ki brani rumeno majico, je zmogla 112,5 metra in kvalifikacije končala na 15. mestu. Na tekmo se je z 19. mestom uvrstila tudi Ema (113 metrov), med prvih 40 pa je končala tudi petkova osmoljenka Katra Komar (za las je zgrešila sobotno tekmo) s 36. mestom. Taja Bodlaj je bila s 101,5 metra dolgim skokom prekratka za tekmo, kvalifikacije je končala na 44. mestu.

Oslo, Raw Air, kvalifikacije

Sobotna tekma z le eno serijo in dolgim čakanjem Prevčeve

Sobotna preizkušnja v Oslu je potekala v izjemno zahtevnih vetrovnih razmerah, tako zahtevnih, da so na koncu izpeljali zgolj eno serijo. Zmage se je veselila Norvežanka Silje Opseth pred Katharino Schmid in Eirin Mario Kvandal.

Najvišje uvrščena Slovenka je bila Prevčeva, ki je morala na svoj nastop čakati več kot 20 minut. Večkrat je morala zapustiti "rampo" in v mrazu poskušala ostati zbrana na svoj nastop. Po dolgem čakanju je le dobila zeleno luč, skočila je do šestega mesta, njena največja tekmica v boju za kristalni globus Eva Pinkelnig pa je bila peta. 18-letna Gorenjka je tako izgubila le pet točk in šest tekem pred koncem ohranja 169 točk prednosti pred avstrijsko veteranko. Ema Klinec je bila v soboto 8., Nika Križnar 11., Taja Bodlaj pa 27.

