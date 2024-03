Dišalo po slovenskih stopničkah, a na koncu jih ni bilo, Peter Prevc z daljavo tekme #video

Zmagovalec uvodne posamične tekme norveške turneje v Oslu, ki je potekala v zahtevnih vetrovnih razmerah, je vodilni skakalec svetovnega pokala Stefan Kraft. Avstrijec je izkoristil spodrsljaj Rjojuja Kobajašija, ki se ni uvrstil v finale, in mu v skupnem seštevku ušel na 296 točk. Na zmagovalnem odru sta mu družbo delala Norvežan Kristoffer Eriksen Sundal in Avstrijec Jan Hörl. Po polovici je z drugim mestom Timija Zajca kazalo na slovenske stopničke, a je na koncu osvojil 7. mesto. Peter Prevc je z odličnim finalnim skokom in daljavo dneva (134 metrov) napredoval s 17. na 8. mesto, Domen Prevc je bil 10., povratnik po poškodbi Anže Lanišek 11., Lovro Kos pa je zasedel 18. mesto. V nedeljo ob 14.20 sledi še druga posamična preizkušnja na Holmenkollnu.

Za smučarskimi skakalci je prva od šestih individualnih preizkušenj norveške turneje, ki jih bo popeljala od Osla do Trondehima in Vikersunda. Skupni zmagovalec bo tisti, ki bo v 16 serijah (štejejo tudi kvalifikacijski skoki) zbral največ točk.

Robert Hrgota po sobotni tekmi:

Že poskusna serija, ki so jo zaradi premočnega vetra po 12 skakalcih odpovedali, je napovedovala zahtevno tekmo na Holmenkollnu. Predvsem prva serija je potekala v izredno spremenljivih vetrovnih razmerah in številnih prekinitvah.

Stefan Kraft je ugnal vso konkurenco in v skupnem seštevku svetovnega pokala Rjojuju Kobajašiju, ki se ni uvrstil v finale, ušel na skoraj 300 točk. Foto: Guliverimage

Najbolje se je znašel vodilni skakalec zime Stefan Kraft, ki mu je s 132 metri uspel najdaljši skok prve serije, tako da je imel pred drugim Timijem Zajcem (130,5) 5,8 točke prednosti, tretje mesto pa je s 6,4 točke zaostanka zasedal domačin Johann Andre Forfang.

Konkurenca je bila po polovici močno zgoščena. Peter Prevc, ki je v prvi seriji skočil ob močnem vetru, je na 17. mestu za tretjim zaostajal devet točk, kar je napovedovalo zanimiv finale.

V tem so se karte premešale. Kraft je s 133 metri zadržal prvo mesto in se razveselil 41. zmage svetovnega pokala. Še najbolj, na 8,8 točke zaostanka, se mu je približal peti po prvem skoku Norvežan Krisoffer Eriksen Sundal in z drugim mestom vknjižil uspeh kariere. Na najnižjo stopnico zmagovalnega odra je s šestega skočil Jan Hoerl.

Huber tesno v vodstvu turneje V seštevku turneje vodi zmagovalec kvalifikacij in danes šesti Daniel Huber, pred Kraftom ima le še 2,8 točke prednosti, tretji je z zaostankom 3,5 točke Forfang. Peter Prevc je na šestem mestu najvišje med Slovenci, za Huberjem zaostaja 14,6 točke. Timi Zajc je z 18,3 točkami zaostanka 8.

Peter Prevc je v finalu s 134 metri postavil daljavo tekme. Foto: Guliverimage

Slovenci so na koncu ostali brez stopničk. Najvišje je končal Zajc, ki je v močnem vetru v finalu pristal pri 130 metrih, kar je na koncu zadostovalo za 7. mesto. Za tretjim je zaostal šest točk. Tik za njim se je zvrstil Peter Prevc, ki je s 134 metri postavil daljavo tekme in s 17. napredoval na 8.

Peter Prevc po 8. mestu:

"Zelo zahtevna tekma. Zelo sem vesel, da sem imel nekako v redu razmere. Nekako sem preživel in upam, da bom v takem ritmu zdržal do Vikersunda," je po sedmem mestu za SZS dejal Zajc, Prevc pa dodal: "Še ena super tekma je za mano. Sploh skok v drugi seriji je bil čudovit. Glede na vetrovno loterijo, ki je bila celoten dan tukaj, se je vse izšlo odlično. Mogoče škoda Timija v drugi seriji."

Uspešna vrnitev Laniška

Domen Prevc je v finalu izgubil mesto in končal kot 10, povratnik po poškodbi Anže Lanišek pa je z osmega zdrsnil na 11. mesto. Do točk je prišel še Lovro Kos, ki je v finalu pridobil osem mestu in končal kot 18.

Povratnik po poškodbi Anže Lanišek se je vrnil z 11. mestom. Foto: Guliverimage

"Super zadovoljen z vrnitvijo. Lepi skoki. V tem ritmu nadaljujem in zelo vesel sem, da sem delal take lepe telemarke, kar je zelo pomembno za mojo samozavest," je bil zadovoljen Lanišek, Domen pa je dodal: "Po včerajšnjem dnevu danes kar pozitivno presenečenje. V redu se mi je sestavil tako prvi kot drugi skok in zelo sem vesel, da je rezultat med najboljših deset."

Lanišek zadovoljen s skoki in telemarki:

Kraft s skoraj 300 točkami prednosti Kraft je izkoristil spodrsljaj Rjojuka Kobajašija, ki je ostal brez točk, in v seštevku svetovnega pokala sedem posamičnih tekem pred koncem ušel na 296 točk, tretji Andreas Wellinger zaostaja 373 točk. Najvišje od Slovencev je Peter Prevc na 7. mestu, Lovro Kos je 8.

V nedeljo nova tekma, nato selitev v Trondheim

V skupni seštevek turneje, ki zmagovalcu prinese dodatnih 40 tisoč evrov, šteje 16 serij skokov (šest iz Osla, šest iz Trondheima in štiri iz Vikersunda). V veljavi pa je tudi nov sistem tekmovanja, zaradi katerega bo vse serije turneje opravilo manj skakalcev.

V nedeljo sledi še druga posamična tekma v Oslu, začela se bo ob 14.20, ob 13. uri bodo kvalifikacije.

Izidi, Oslo: 1. Stefan Kraft (Avt) 255 točk (132/133 m)

2. Kristoffer Eriksen Sundal (Nor) 246,2 (127,5/131)

3. Jan Hörl (Avt) 242,5 (127,5/129,5)

4. Michael Hayböck (Avt) 241,2 (127,5/133)

5. Johann Andre Forfang (Nor) 240,8 (128/131)

6. Daniel Huber (Avt) 240,4 (128,5/129)

...

7. Timi Zajc (Slo) 236,5 (130,5/130)

8. Peter Prevc (Slo) 233,7 (124/134)

10. Domen Prevc (Slo) 226,7 (120/125,5)

11. Anže Lanišek (Slo) 226,2 (127/127)

18. Lovro Kos (Slo) 218,5 (121,5/129)

... Svetovni pokal, skupno (25/32): 1. Stefan Kraft (Avt) 1678 točk

2. Ryoyu Kobayashi (Jap) 1382

3. Andreas Wellinger (Nem) 1305

4. Jan Hörl (Avt) 960

5. Michael Hayböck (Avt) 727

6. Marius Lindvik (Nor) 702

...

7. Peter Prevc (Slo) 700

8. Lovro Kos (Slo) 688

13. Anže Lanišek (Slo) 574

15. Timi Zajc (Slo) 459

18. Domen Prevc (Slo) 413

50. Žak Mogel (Slo) 28

59. Žiga Jelar (Slo) 7

... Pokal narodov (30): 1. Avstrija 6207 točk

2. Nemčija 4394

3. Slovenija 3790

...

